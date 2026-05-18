삼성전자 노사, 18일 2차 사후조정 시작…성과급 개편 간극 좁힐까

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 삼성전자 노사는 오는 18일 중앙노동위원회(중노위)에서 추가 사후조정을 진행한다. 사진은 17일 서울 삼성전자 서초사옥. 2026.05.17. [email protected] /사진=김진아

성과급 제도 개편을 놓고 갈등 중인 삼성전자(281,250원 ▲10,750 +3.97%) 노사가 18일 정부 중재로 2차 사후조정에 돌입했다. 사측 대표가 교체되고 중앙노동위원장 조정에 참여하면서 오는 21일 총파업 여부를 가를 분수령이다.

삼성전자 노사는 이날 오전 10시 정부세종청사에서 중앙노동위원회(중노위) 중재로 2차 사후조정 회의를 진행한다. 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장은 이날 2차 사후조정 회의에 출석하면서 취재진과 만나 "크게 말씀 드릴 건 없다. 이번 2차 사후조정도 성실하게 임하겠다"고 말했다. 사측은 별다른 발언 없이 회의장에 들어갔다.

현재 노사의 핵심 쟁점은 성과급 제도 개편이다. 노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하고 현행 OPI(초과이익성과급) 상한을 폐지할 것을 요구하는 반면 사측은 기존 제도를 유지하되 상한 없는 특별포상 제도를 도입하겠다며 맞서고 있다.

이번 교섭은 사실상 파업 전 마지막 협상이다. 중노위 사후조정에는 정해진 기한이 없지만 파업 예고일인 오는 21일까지는 사흘밖에 남지 않아 결렬될 경우 추가 협상이 물리적으로 어려운 상황이다.

이번 사후조정에서 사측은 대표교섭위원을 여명구 피플팀장(부사장)으로 교체했고, 사안의 중대성을 고려해 중노위 위원장이 직접 참관해 중재를 이끈다.

앞서 노사는 지난 11∼12일 1차 사후조정 회의에서 합의에 이르지 못했다. 이후 김영훈 고용노동부 장관이 15∼16일 연이어 노조와 사측을 만나 중재에 나서고 이재용 삼성전자 회장도 노사 대화를 호소하면서 추가 협상 테이블이 마련됐다.

정부는 노사가 끝내 이견을 좁히지 못해 파업이 현실화할 경우 국가 경제에 미칠 막대한 타격을 우려해 파업을 30일간 강제 중지시키는 '긴급조정권' 발동도 고려하고 있다.

김민석 국무총리는 전날 "18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회"라며 "파업으로 국민경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다"고 압박했다.