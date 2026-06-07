'지방선거 투표용지 부족사건' 검경 합동 수사본부 구성…"의혹 엄정 규명"

노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기 과천 중앙선거관리위원회 과천청사에서 대국민 사과문 발표에 앞서 인사하고 있다. 2026.06.05. [email protected] /사진=뉴시스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 검찰과 경찰이 합동수사본부를 꾸리고 본격적인 수사에 나섰다.

대검찰청은 7일 "6·3 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 지장이 초래된 사안에 관해 신속하게 검·경 합동수사본부를 구성할 것"이라며 "경찰과의 긴밀한 협력을 통해 효율적으로 수사함으로써 이번 사태와 관련한 국민적 의혹을 엄정히 규명하겠다"고 밝혔다.

이재명 대통령도 이번 사태와 관련해 신속한 조사와 진상 규명을 지시했다. 이 대통령은 이날 소셜미디어(SNS)를 통해 "국회는 이번 사안의 진상을 명확히 규명하고 재발 방지 대책을 마련하기 위해 조속히 국정조사를 추진해달라"며 "검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 책임 소재를 분명히 하고 사건의 전모를 철저히 규명할 것을 지시했다"고 강조했다.

선관위에 따르면 지방선거가 치뤄졌던 지난 3일 오후 6시20분 기준 서울 송파구 12곳, 강남구 1곳, 광진구 1곳 등 총 14개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생했다. 이에 시민들의 항의가 이어졌고 일부 시민들은 투표를 하지 못한 채 귀가했다.