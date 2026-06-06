인천 송도1동·송도2동 사전득표수 똑같아…누리꾼·통계학자 갑론을박

제9회 전국동시지방선거 인천시장 선거에서 연수구 송도1동과 송도2동의 관내 사전투표 결과 주요 후보별 득표수가 동일한 것으로 나타나 집계 과정에 이목이 쏠렸다.

6일 뉴스1이 전날 중앙선거관리위원회 선거통계시스템을 인용, 보도한 내용에 따르면 관내 사전투표 기준 송도1동은 투표자 수 4546명(무효 15표·기권 2표) 가운데 박찬대 더불어민주당 후보가 3030표, 유정복 국민의힘 후보가 1440표를 각각 얻었다. 인접한 송도2동은 투표자 수 4539명(무표 22표, 기권 1표)으로 송도1동과 달랐지만, 박 후보 3030표, 유 후보 1440표를 기록해 득표수가 송도1동과 똑같았다.

다만 이기붕 개혁신당 후보는 송도1동에서 61표, 송도2동에서 47표를 얻어 득표수가 달랐다.

본투표의 경우 다른 양상을 보였다. 송도1동에서는 박 후보가 5139표, 유 후보가 7692표를 얻었고, 송도2동에서는 박 후보 4322표, 유 후보 6660표를 기록했다.

송도 일부 온라인 커뮤니티와 SNS(소셜미디어)에는 부정선거 의혹을 제기하는 관련 게시글이 올라오기도 했다.

누리꾼들은 "같은 지역 1동과 2동의 득표수가 똑같을 수가 있나", "이번 사태를 통해 선관위를 더 불신하게 되는 것 같다", "제미나이 돌려 보니 절대 불가능한 경우의 수라고 하더라" 등의 반응을 보였다. 일부 이용자들은 "송도도 투표용지 부족했다는데 선관위가 해명해야 한다"고 요구했다.

이와 관련, 통계 전문가들은 주요 후보 2명의 득표수가 서로 다른 두 지역에서 동일하게 나타난 사례는 드문 현상이라고 평가하면서도, 통계적 희귀성만으로 특정 의혹을 단정할 수 없다고 설명했다. 한 통계 전문가는 "한 후보의 득표수가 우연히 같을 수는 있지만 두 후보의 득표수가 동시에 일치한 점은 눈여겨볼 만한 현상"이라면서도 "다만 통계적으로 희박하다는 사실만으로 집계 오류나 부정행위를 의미하는 것은 아니다"고 말했다.

이어 "실제 개표 결과와 선관위 전산 시스템 공개 자료가 일치하는지, 입력 또는 집계 과정에서 오류가 있었는지 여부를 확인하는 절차가 필요하다"고 했다.

다른 통계 전문가도 "수학적인 확률이 0%라고 단정지을 수 없는 사안이라 그 자체로 부정행위를 의미하는지 증명됐다고 보기는 어렵다"고 했다.

그러면서도 "다만 예를 들어 금융 데이터에서도 서로 다른 계좌, 서로 다른 거래로 숫자가 비정상적으로 반복되면 곧바로 조사 대상이 되는 것처럼 오류를 확인할 필요는 있다"고 말했다.