1세대 게임 BJ 난닝구 사망…동료 몽키 "존경했던 형님"

1세대 게임 BJ(인터넷방송 진행자) 난닝구(본명 한태식·사진)의 사망 소식이 전해졌다.

6일 OSEN에 따르면 BJ 몽키는 개인 채널을 통해 난닝구의 부고를 전하는 글을 게재했다.

몽키가 공개한 부고장에는 "고(故) 한태식 님께서 별세하셨기 때문에 아래와 같이 부고를 전해 드립니다"라는 유족 측의 안내가 전해졌다. 부고장에 따르면 난닝구는 지난 5일 사망했다. 향년 46세. 난닝구의 발인은 7일 오전 진행되며, 장지는 인천가족공원이다.

이날 몽키는 "제가 정말 좋아하고 존경했던 형님, 형님 보면서 더 열심히하고 노력했는데 지금은 너무 속상하고 실망스럽다"고 전했다.

이어 "빚 그게 뭐라고 안 좋은 선택하셨습니까. 정말 존경했던 형님인데 솔직히 화가 난다. 속상해서 맨정신으로 못 있겠다"라며 "남은 가족분들은 무슨 죄입니까. 형님은 평생 사죄하면서 사세요"라고 말했다.

그러면서 몽키는 "어쨌건 정말 존경하고 사랑했던 한태식 형님, 그곳에서는 편히쉬세요. 찾아뵙고 인사드리겠습니다"라고 추모했다.

한편, 난닝구는 아프리카TV와 유튜브 등에서 활동하며 이름을 알린 게임 전문 방송인으로, 2010년대 초반부터 모바일 게임과 MMORPG 콘텐츠를 기반으로 한 방송을 진행하며 많은 인기를 얻었다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.