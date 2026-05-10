이연, 아이유에 감동…"밥 샀더니 '나 만날 땐 돈 쓰지 마'"

지난 9일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에 배우 이연이 출연해 함께 드라마에 나오는 아이유와 화보 촬영하 모습 등을 공개했다. /사진=MBC 제공

배우 이연이 절친 아이유 미담을 공개했다.

지난 9일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 드라마 '21세기 대군부인'에서 성희주(아이유 분) 비서 도혜정으로 출연 중인 이연이 출연했다.

영상에는 이연과 아이유 동반 화보 촬영 현장이 담겼다. 두 사람은 드라마를 통해 인연을 맺은 뒤 절친으로 지내고 있다.

촬영 도중 바닥에 누운 이연은 "지쳤단 말이다. 지금 당장 지은 선배네 집에 가서 자고 싶다"고 말했고, 아이유는 "너가 자는 방이 아늑하다. 우리 집에는 너의 전용 잠옷도 있다"고 답했다.

이에 이연은 "전용 보디로션도 있다. 샴푸와 린스도 갖다 놔야겠다"고 너스레를 떨었다.

스튜디오에서 이연은 "지은 선배한테 너무 고맙다. 제가 초반에 대접하고 싶다고 밥을 샀었는데, 어느 날 선배가 진지하게 '그렇게 기분대로 돈 쓰다가 돈 못 모은다'고 이야기하더라. 저한테 '나 만날 때는 돈 쓸 생각 하지말고 와라'고 해줬다"고 말했다.

그러면서 "집에 지은 선배가 준 선물이 가득하다. 촬영할 때 준 스피커, 여권 케이스까지"라고 자랑했다.