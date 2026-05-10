"헛살았나? 다시 싸울 힘이 없다"...스윙스, 120억 대출 갚다 '우울'

래퍼 스윙스가 전생체험을 위해 전문가를 만나 120억원 대출을 갚아가면서 힘들었던 점 등에 대해 털어놨다. /사진=유튜브 채널 에겐남 스윙스 갈무리

래퍼 스윙스가 백억원 대 대출 상환에 대한 고통을 호소했다.

지난 9일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '전생에서 찾은 스윙스 인생이 힘든 이유'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 스윙스는 전생 체험을 위해 전문가를 찾았다.

스윙스는 체험에 앞서 전문가와 이야기를 나누며 "고통에서 벗어나고 싶다. 몇 년 동안 마음이 불 나 있는 느낌"이라고 했다.

그는 "120억 빚을 졌었다. 정확하게 대출"이라며 "회사를 크게 키워보려고 5~6년 전에 대출받았는데 갚는 과정에서 진짜 미칠 뻔했다"고 했다.

이어 "빚 갚는 과정에서 많은 사람과 문제가 생겼고 기댈 곳도 많지 않았다"며 "거쳐 간 인연도 아쉬운 경우가 많다. 친구들을 많이 잃은 기분이고 미안한 마음도 솔직히 많다. 잘못 살았나, 헛살았나 싶은 생각이 든다. 허무하고 비어 있는 느낌이 든다"고 했다.

그러면서"다 갚아가는 시점에서 잊어버리고 희망을 갖고 다시 힘차게 살아보자 싶은 마음도 있으면서 한편으로는 다시 싸울 힘이 없다. 힘을 엄청 내고 있다. 작년만 해도 우울감이 깊었다"며 "마음만이라도 덜 고통스러웠으면 좋겠다"고 했다.

특히 스윙스는 "왜인지 모르겠지만 스스로를 좀 싫어하는 경향이 있다"며 "지금 운동, 헬스를 8년째 하고 있는데 하다 말다 했다. 안 하기 시작하면 또 저를 패고. 말로 패고 마음으로 팬다. 스스로에게 욕을 한다"고 털어놨다.

또 "주위 사람들이 '바빠서 그럴 수 있지'라고 하는데 그냥 힘드니깐 피하는 거였다"고 토로했다.