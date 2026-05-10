성동일, 대배우로 '모자무싸' 특별출연…"구교환과 예측불허 충돌"

배우 성동일이 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 8회에 톱배우 노강식 역으로 특별출연했다. 최필름 대표 최동현과 고박필름 대표 고혜진은 노강식을 캐스팅하기 위해 경쟁을 시작했으며, 특히 고혜진은 황동만이 방해하지 못하도록 막으려 했다. 하지만 황동만이 노강식과 마재영, 최대표가 만나는 자리에 나타나면서 예측 불가능한 상황이 발생했고, 제작진은 성동일과 구교환의 시너지를 기대해달라고 전했다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 스틸 컷 / 사진=스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

배우 성동일이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 특별출연해 극의 재미를 더한다.

10일 오후 방송하는 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(연출 차영훈, 극본 박해영, 이하 '모자무싸') 8회에서는 성동일이 톱배우 노강식 역으로 등장한다.

공개된 예고 영상에서는 마재영(김종훈)의 당선작을 읽은 최필름 대표 최동현(최원영)이 "미쳤네"라고 반응하며 강한 욕망을 드러내는 모습이 담겼다. 작품의 가능성을 단번에 알아본 그는 곧바로 노강식과의 만남을 잡으며 본격적인 캐스팅 경쟁의 시작을 알렸다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 스틸 컷 / 사진=스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

고박필름 대표 고혜진(강말금) 역시 발 빠르게 움직인다. 이 작품에 노강식이 반드시 필요하다고 판단한 그는 아지트의 평화를 흔들 수 있는 황동만(구교환)이 이날만큼은 나타나지 못하도록 철저히 막아달라고 당부한다. 누가 잘되는 꼴을 그냥 보지 못하는 황동만이 사이가 좋지 않은 마재영에게 괜한 방해를 할 수도 있다고 본 것이다.

하지만 고혜진의 노력에도 변수는 생긴다. 공개된 스틸에는 노강식과 마재영, 최대표가 은밀하게 이야기를 나누는 가운데 황동만이 아지트에 모습을 드러낸 장면이 담겼다. 예상치 못한 그의 등장은 순식간에 분위기를 팽팽하게 만들며 긴장감을 높인다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 스틸 컷 / 사진=스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

프로젝트 주도권을 둘러싼 제작자들의 신경전도 관전 포인트다. "계급질 하는 건 못 봐준다"는 고혜진이 돈 되는 작품을 빠르게 알아보고 실리를 앞세우는 최동현에게 어떤 방식으로 맞설지 관심이 쏠린다. 톱배우 캐스팅을 앞두고 벌어지는 치열한 기싸움, 그리고 그 틈에 끼어든 황동만의 존재가 어떤 파장을 일으킬지도 궁금증을 자극한다.

제작진은 "성동일의 대배우 포스와 구교환의 예측 불허 에너지가 충돌하며 만들어낼 시너지를 기대해달라. 노련한 연기 내공으로 특별출연을 더 특별하게 만든 성동일의 활약이 극적 재미와 긴장감까지 끌어올린 에피소드를 탄생시킬 전망이다"고 귀띔했다.