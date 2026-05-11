변우석, '21세기 대군부인' OST 화룡점정

변우석이 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'의 마지막 OST에 직접 참여했다. 이 음원은 15일 공식 발매될 예정이며, 앞서 예고편을 통해 깜짝 공개되어 화제를 모았다. 변우석은 이안대군 역을 맡아 아이유와 함께 극의 서사를 이끌었으며, 이번 OST를 통해 이안대군의 감정선을 음악으로 확장할 것으로 기대된다.

MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'./사진제공=카카오엔터테인먼트

변우석이 '21세기 대군부인' OST에 화룡점정을 찍는다.

11일 카카오엔터테인먼트는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 주인공 이안대군 역을 맡고 있는 변우석이 직접 참여한 마지막 OST를 오는 15일 공식 발매한다고 밝혔다.

이번 음원은 앞서 공개된 '21세기 대군부인' OST 라인업에는 포함되지 않았다. 지난 9일 방송 직후 예고편을 통해 깜짝 공개됐다.

극 중 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 서로를 향한 마음이 한층 깊어져 가는 가운데, 온갖 소문과 억측 속 초유의 위기에 처한 두 사람의 서사 위로 변우석의 보컬이 담긴 OST가 더해져 짧은 분량에도 짙은 여운과 강렬한 인상을 남겼다.

방송을 통해 해당 음원의 일부만 공개되었음에도, SNS를 비롯한 온라인에서는 OST에 대한 언급이 빠르게 확산되며 화제를 모았다.

아이유와 함께 작품의 서사를 이끌어온 변우석이 직접 OST에 참여했다는 점에서 주목받는다. 변우석은 앞서 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 OST '소나기'로 국내외 음원 차트를 휩쓴 바 있다. 이에 공식 발매 전부터 뜨거운 관심을 받고 있는 이번 '21세기 대군부인' OST를 통해 그간 작품에서 쌓아 온 이안대군의 감정선을 음악으로 확장하며, 로맨틱 무드를 한층 끌어올릴 것으로 기대를 모으고 있다.

변우석이 OST 마지막 주자로 나선 '21세기 대군부인'은 종영까지 단 2회를 남겨놓고 있다. 종영에 앞서 지난 8일 9회, 9일 10회가 연이어 자체 최고 시청률(닐슨코리아 전국 기준)을 경신하며 시청자들의 관심을 입증했다. 9회 시청률은 11.7%, 10회 시청률은 13.3%를 각각 기록했다. 10회 시청률은 지상파, 종편, 케이블 포함 토요일 프로그램 시청률 전체 1위에 올랐다.