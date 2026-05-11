김병수 예비후보, "5호선 성공에 이어 7색 교통혁명 완수할 것"

김병수 국민의힘 김포시장 예비후보가 9일 열린 선거사무소 개소식에서 광역교통 비전을 설명하고 있다. /사진제공=김병수 예비후보

김병수 국민의힘 김포시장 예비후보가 서울지하철 5호선 김포 연장을 기반으로 한 '7색 철도혁명' 구상안을 제시했다.

김 예비후보는 지난 9일 열린 선거사무소 개소식에서 5호선 조기 착공과 함께 서울지하철 2호선·9호선 연장, GTX-D 추진 등을 연계한 광역교통 비전을 공개했다.

김 예비후보는 "5호선 김포 연장은 단순한 철도사업이 아니라 시민 안전과 생존이 걸린 핵심 인프라"라며 "예비타당성조사 통과를 발판으로 노선 확정과 조기 착공에 행정력을 집중하겠다"고 약속했다.

5호선 선로 일부를 활용한 9호선 연장 가능성과 서울 2호선 신정지선 연계를 통해 서울 접근성을 대폭 강화하겠다는 계획도 내놨다. GTX-D와 인천지하철 2호선 연장까지 추진해 김포 동서와 남북을 연결하는 광역 교통축을 완성하겠다는 포부다.

이와 함께 기존 김포골드라인 혼잡 문제 해결도 주요 과제로 제시했다. 골드라인 증차와 인천 연장 사업을 병행해 배차 간격을 단축하고, 통진∼강화를 연결하는 트램과 한강 수상교통 도입 등 신규 교통수단도 추진하겠다고 천명했다.

김 예비후보는 "김포는 더 이상 서울 변두리 도시가 아니라 수도권 핵심 성장축으로 나아가야 한다"며 "교통 혁명을 통해 시민 삶의 질과 도시 경쟁력을 동시에 끌어올리겠다"고 강조했다.

한편 홍철호 전 대통령실 정무수석, 양향자 국민의힘 경기도지사 예비후보, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 박진호 국민의힘 김포시갑 당협위원장을 비롯해 지역 인사들과 5호선 김포 연장에 힘을 보탰던 시민들도 개소식에 참여해서 눈길을 끌었다.