브래드 피트 봤다더니 AI였다…"경각심 취지" 해명에도 여론 '싸늘'

생성형 AI로 제작한 브래드 피트와 투샷을 SNS에 올린 정윤민이 "경각심 취지였다"고 해명했으나 대중 반응은 싸늘하다. /사진=인스타그램 갈무리

할리우드 배우 브래드 피트를 북촌 한옥마을에서 만난 것처럼 생성형 AI(인공지능)로 합성한 사진을 SNS(소셜미디어)에 올려 혼란을 빚은 배우 정윤민이 해명에 나섰다.

정윤민은 11일 SNS에 "북촌 사진 보고 (브래드 피트가) 내한한 거냐고 물어보시는 분들이 너무 많아 해명 글 올린다. 결론부터 말씀드리면 AI로 생성된 이미지"라고 적었다.

그는 "실존 인물과 배경을 이렇게까지 정교하게 만들어낼 수 있다는 게 저도 무서워서 경각심을 갖자는 마음으로 가볍게 공유해 본 건데 본의 아니게 큰 관심을 받게 됐다"고 설명했다.

이어 "기사까지 날 정도로 기술이 발전했다니 정말 놀라운 시대인 것 같다"면서 "다들 가짜 사진에 속지 않도록 조심하자"고 당부했다. 그러면서 "빵형(브래드 피트)은 다음에 진짜로 (한국) 오면 만나는 걸로"라고 덧붙였다.

정윤민은 글 말미 'AI공포', '인공지능사진', '팩트체크', '정말무서운세상', '디지털경각심' 등 해시태그를 적기도 했다.

앞서 정윤민은 지난 9일 SNS에 "북촌 골목길에서 빵형을 만나다니 대박"이라는 짧은 글과 함께 서울 종로구 북촌 한옥마을을 배경으로 브래드 피트와 나란히 서 있는 사진을 올렸다.

브래드 피트의 내한 일정이 알려진 바 없을뿐더러 추가 목격담이 일절 나오지 않았다는 점에서 AI 조작 이미지일 가능성이 제기됐으나 주말 동안 정윤민이 아무런 해명을 내놓지 않으면서 사진 진위에 관심이 쏠렸다.

정윤민은 뒤늦게 "경각심을 위해서였다"는 해명을 내놨지만 대중 반응은 싸늘하다. 누리꾼들은 "관종이냐", "초상권 침해에 허위사실 유포까지 해놓고 사과는 없다", "누가 누굴 훈계하는 건지" 등 비판을 쏟아냈다.