♥이병헌·아들 반대에도...이민정 "홀로 떠난다" 유럽 여행 패션 소개

배우 이민정이 가족들을 두고 혼자 유럽 여행을 떠난다고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '이민정 MJ'

배우 이민정이 가족들을 두고 혼자 유럽 여행을 떠난다고 밝혔다.

12일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '애들 없이 나홀로 유럽 여행.. 저 뭐 입고 갈까요? *이번 주에 떠남'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이민정은 "드디어 홀로 유럽에 가게 됐다"며 "지금 집안의 반대가 심하다. 아들과 남편의 반대가 심하다. 딸은 모르고 있다"고 말했다.

배우 이민정이 가족들을 두고 혼자 유럽 여행을 떠난다고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '이민정 MJ'

그는 "유럽에서 멋있는 그림을 담아오려 한다"며 "많은 분들이 해외에 갈 때 뭘 입어야 할지 고민을 많이 하는 것 같아서 여행 패션을 소개하려 한다"고 말했다.

이민정은 스타일리스트 서수경과 함께 유럽 여행에서 착용할 여러 의상을 선보였다. 가장 먼저 입은 옷은 이병헌 때문에 입지 못한 빨간색 백리스 드레스였다.

배우 이민정이 가족들을 두고 혼자 유럽 여행을 떠난다고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '이민정 MJ'

그는 "2년 전에 딸을 낳고 나서 미국에 가서 샀는데 남편이 못 입게 해서 한 번 입고 말았다"며 "백리스를 왜 못 입게 하는지 모르겠다. 나는 시원해서 좋다"고 말했다.

그는 이어 노란색 꽃무늬, 트렌치 점프수트, 화이트 레이스 원피스, 핑크 깅엄 체크 원피스 등 여러 스타일을 완벽하게 소화해 시선을 사로잡았다.