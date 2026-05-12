'최동석과 이혼' 박지윤, 어버이날 선물에 '뭉클'…"마음은 부자"

방송인 박지윤이 두 자녀에게 받은 선물과 메시지를 공개하며 훈훈함을 자아냈다. /사진=박지윤 SNS

방송인 박지윤이 두 자녀에게 받은 선물과 메시지를 공개하며 훈훈함을 자아냈다.

박지윤은 지난 11일 자신의 SNS(소셜미디어) 계정에 "여러모로 사랑이 넘치는 오늘"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 어버이날을 어버이날을 맞아 아들딸이 준비한 선물과 딸이 박지윤에게 보낸 메시지가 담겼다.

박지윤은 "금요일에 못 만난 엄마한테 화력 쏘느라 텅장이 된 이안이, 다인이"라며 "용돈 잔고는 엄마가 다시 채워주겠지만 마음만은 우리 셋 다 부자"라고 애정을 드러냈다.

특히 딸이 박지윤에게 보낸 메시지가 눈길을 끌었다. 딸은 "원래 케이크를 사가려고 했는데 못 사게 돼서 용돈을 털어서 선물을 샀다. 덕분에 내 통장 잔고는 1000원이 됐다"고 말해 감동을 자아냈다. 아들은 용돈으로 케이크를 준비해 훈훈함을 더했다.

그는 딸의 요청으로 세 가족이 함께 야식으로 족발을 먹으며 넷플릭스를 보면서 즐거운 시간을 보냈다고 전했다.

한편, 박지윤은 2009년 KBS 아나운서 동기였던 최동석과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 파경 소식을 전했다. 자녀의 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며 최동석은 면접 교섭을 통해 정기적으로 자녀들을 만나고 있는 것으로 알려졌다.