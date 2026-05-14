BTS, 마돈나 샤키라와 함께 월드컵 결승전 하프타임쇼 오른다

방탄소년단이 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임 쇼의 공동 헤드라이너로 나선다고 글로벌 시티즌과 FIFA가 밝혔다. 방탄소년단은 마돈나, 샤키라와 함께 무대에 오르며, 이번 하프타임 쇼는 FIFA 월드컵 결승전에서 처음으로 열리는 행사이다. 이 무대는 FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금의 취지와 모금 캠페인을 알리는 데 기여할 것으로 기대된다.

사진 출처 = 글로벌 시티즌(Global Citizen)

방탄소년단이 2026 FIFA 북중미 월드컵™ 결승전 하프타임 쇼 무대에 오른다.

14일(이하 현지시간) 글로벌 시티즌(Global Citizen)과 FIFA는 방탄소년단이 오는 7월 19일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움(New York New Jersey Stadium)에서 개최되는 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵™’ 결승전 하프타임 쇼의 공동 헤드라이너로 나선다고 밝혔다.

FIFA 월드컵™ 결승전에서 하프타임 쇼가 열리는 것은 이번이 처음이다. FIFA와 글로벌 시티즌은 스포츠와 음악, 문화를 결합해 전 세계를 하나로 잇는 무대를 만들기 위해 이번 행사를 기획했다. 방탄소년단은 팝스타 마돈나(Madonna), 샤키라(Shakira)와 함께 공동 헤드라이너로 선정됐다.

방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “전 세계가 함께하는 뜻깊은 무대에 서게 되어 큰 영광이다. 음악은 희망과 화합을 전하는 보편적인 언어라고 믿는다. 이번 월드컵을 통해 글로벌 시청자들과 그 메시지를 나누고 어린이들의 교육 기회 확대에 힘을 보탤 수 있어 더욱 의미가 깊다”라는 출연 소감을 전했다.

국제 시민운동 단체 글로벌 시티즌이 하프타임 쇼의 제작을 맡는다. 이번 무대는 전 세계 소외 지역 어린이들에게 양질의 교육과 스포츠 접근성 확대를 위해 조성된 ‘FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금’(FIFA Global Citizen Education Fund)의 취지와 모금 캠페인을 알리는 데 기여할 것으로 기대된다.

하프타임 쇼는 전 세계에 생중계되고 콜드플레이(Coldplay)의 크리스 마틴(Chris Martin)이 큐레이션을 맡는다. 또한 ‘세서미 스트리트’(Sesame Street)와 ‘머펫’(The Muppets) 캐릭터들이 함께 출연진으로 이름을 올려 전 세대가 즐길 수 있는 쇼를 예고했다.

한편 방탄소년단은 오는 17~18일과 20일 총 3일간 미국 스탠퍼드 스타디움(Stanford Stadium)에서 월드투어 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN STANFORD’를 개최한다. 이들은 한국 가수 중 처음으로 해당 공연장에서 단독 콘서트를 펼쳐 의미가 남다르다.