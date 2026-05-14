우현주, 세번째 암 재발로 연극 하차…"다음주 항암 시작"

배우 우현주가 암 투병으로 출연 중인 연극에서 하차한다. /사진=머니투데이 DB

배우 우현주가 암 투병으로 출연 중인 연극에서 하차한다.

우현주는 13일 SNS(소셜미디어)를 통해 "저는 두 번의 암을 겪은 암 생존자인데 이번에 또 재발했다는 소식을 어제 들었다"며 이같이 밝혔다.

우현주는 현재 연극 '오펀스'에 출연 중이다. 앞서 '오펀스' 제작사는 "우현주가 건강상 이유로 오는 15일 공연을 끝으로 하차한다"고 공지한 바 있다.

우현주는 "다음 주부터 항암을 시작한다. 상태를 본 뒤 공연 막공까지 하고 싶었지만, 작품 특성상 체력 또한 중요한 요소로 작용하기에 치료 시작 전 하차하게 됐다. 제 욕심으로 공연을 불안정하게 만들 수는 없었다"고 설명했다.

연극 '오펀스' 해롤드 역의 우현주, 트릿 역의 오승훈이 19일 서울 종로구 대학로 TOM에서 주요 장면 시연을 하고 있다. /사진=뉴시스

차기작 '유령들'은 일부 공연만 소화할 방침이다. 우현주는 "어떻게든 공연해보려고 조율 중"이라며 "'유령들'은 러닝타임과 공연 기간이 짧아 치료 후 일정 조정이 가능하다고 판단했다. 예정된 기간보다는 짧아질 것 같다"고 설명했다.

그는 "'오펀스'로 많은 사랑을 받았고, '격려를 받았다'는 메시지들 덕분에 오히려 제가 큰 힘을 얻었다. 끝까지 함께하지 못해 많이 아쉽고 죄송하다"고 사과했다.

이어 "남은 공연에 최선을 다하겠다. 감정 조절을 잘할 수 있을지 걱정된다. 혹시 저나 동료들이 자제력의 중요성을 실행하는데 어려움을 느껴도 너그럽게 봐달라. 관객과 약속을 지키지 못한 것 다시 한번 사과드린다"고 했다.

1970년생인 우현주는 극단 맨씨어터 대표로, 연극 무대와 드라마를 활발히 오가며 활동 중이다. 최근에는 MBC 드라마 '닥터 로이어', JTBC '정숙한 세일즈', 연극 '물의 소리' '오펀스' 등에 출연했다.