유선호 떠난 자리, 이기택이 채운다…'1박 2일' 막내로 합류

배우 유선호가 KBS2 예능 '1박 2일'에서 하차하는 가운데 그 빈자리를 모델 출신 배우 이기택이 채운다. /사진=뉴스1

모델 출신 배우 이기택(31)이 KBS2 예능 '1박 2일' 시즌4 멤버로 합류한다.

14일 뉴스1·스타뉴스에 따르면 이기택은 오는 22일 진행되는 '1박 2일' 녹화에 참여할 예정이다.

제작진은 최근 배우 유선호와 방송인 조세호의 연이은 하차로 생긴 공백을 최소화하기 위해 이기택 측과 서둘러 스케줄 조율을 마친 것으로 전해졌다.

1994년생인 이기택은 '1박 2일'의 새로운 막내가 된다. 2022년부터 3년 6개월간 막내로서 다른 멤버들과 다양한 케미스트리를 선보였던 유선호의 빈자리를 이기택이 어떤 모습으로 채울지 관심이 집중된다.

모델 출신인 이기택은 2020년 웹드라마 '두 여자의 위험한 동거-인서울2'로 배우 활동을 시작했다. 이후 tvN '악마판사', KBS2 '삼남매가 용감하게' 등 조연을 거쳐 최근 JTBC '미혼남녀의 효율적 만남'에서 주연으로 활약했다.

최근 예능으로 활동 반경을 넓혀 지난 8일 처음 공개된 쿠팡플레이 '봉주르빵집'에서 친근한 매력을 선보이고 있다.

'1박 2일' 막내로 활약한 유선호는 오는 31일 방송을 끝으로 하차한다. 유선호는 마지막 녹화에서 "'1박 2일'은 내 20대의 전부다. 앞으로도 평생 함께할 든든한 형들을 얻어서 너무 좋고 감사하다"며 애정을 드러냈다는 후문이다.