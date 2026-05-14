김환희♥최민우, 뮤지컬 배우 부부 탄생…오는 18일 결혼

뮤지컬 배우 김환희(35)와 최민우(34)가 오는 18일 결혼한다.
김환희와 최민우는 14일 각자의 SNS(소셜미디어)를 통해 결혼 소식을 전했다.
최민우는 "가장 동화 같았던 무대에서 인생을 함께할 동반자를 만나 5월 18일 이제 부부로서 함께 그 첫발을 걸어보려 한다"며 결혼 소식을 알렸다.
김환희는 예비신랑 최민우에 대해 "'이 사람과 평생을 함께한다면 걱정도 즐거운 과정이겠다'라는 확신이 들었다"며 "같은 모양의 사랑을 꿈꾸며 우리만의 가치관으로 예쁘고 건강한 삶을 만들어갈 수 있겠다고 느끼게 해준 사람"이라고 애정을 드러냈다.
이어 "이 시작을 축복해주시고, 기쁜 마음으로 함께 해주신다면 더없이 행복할 것"이라고 말했다.
김환희와 최민우는 2023년 '디즈니 인 콘서트: Beyond the Magic' 무대에 함께 오른 바 있다.
김환희는 2015년 뮤지컬 '판타지아'로 데뷔해 '브로드웨이 42번가' '킹키부츠' '하데스타운' '맘마미아' '렌트' '지킬 앤 하이드' '드라큘라' 등에 출연했다.
최민우는 2017년 뮤지컬 '레미제라블-두 남자의 이야기'로 데뷔해 '사랑은 비를 타고' '명동로망스' '스모크' ''난쟁이들' 등에 출연했으며, 2020년 JTBC 예능 프로그램 '팬텀싱어3'에 참가해 얼굴을 알렸다.