유혜리 "전남편, 식탁에 칼 꽂고 창문 깨부숴…정상 아냐" 눈물

배우 유혜리가 14일 방송된 MBN '특종세상'에 출연해 전 남편 이근희와의 결혼 생활을 돌아보며 눈물을 쏟았다. /사진=MBN '특종세상' 방송 화면

배우 유혜리(62)가 전남편 이근희와의 결혼 생활을 돌아보며 눈물을 쏟았다.

14일 방송된 MBN '특종세상'에는 유혜리가 출연했다.

이날 방송에서 유혜리는 길에서 구조한 고양이 세 마리와 함께 산다며 "복잡하고 시끄러운 것보다 고양이들이랑 있을 때 더 좋다"고 말했다. 이어 "엄마는 '고양이 데리고 살지 말고 남자를 만나라. 평생 고양이랑 살다 죽을 거냐. 어떡하냐'고 하신다"고 전했다.

배우 유혜리가 14일 방송된 MBN '특종세상'에 출연해 부모 반대에도 동료 배우 이근희와 결혼했던 이유를 밝혔다. /사진=MBN '특종세상' 방송 화면

유혜리는 부모 반대에도 동료 배우 이근희와 결혼한 이유에 대해 "나이에 대한 압박감이 있었다. 당시엔 서른이 넘으면 결혼해야 했다. 아버지가 제게 너무 엄격하셨다. 항상 검열받아야 하니까 '좋은 사람 있으면 난 결혼 바로 한다'고 생각했었다"고 털어놨다.

유혜리는 "1년 반 만에, 햇수로 2년 만에 (이혼)했다. 서로 미성숙한 상태에서 신중하지 않았던 것 같다"고 말했다.

배우 유혜리가 14일 방송된 MBN '특종세상'에 출연해 어머니가 연애 잔소리를 한다며 누군가와 만나거나 결혼할 땐 신중해야 한다고 강조했다. /사진=MBN '특종세상' 방송 화면

이후 유혜리는 영화 '애마부인'에 출연한 배우 안소영을 만나 어머니의 연애 잔소리에 대해 토로했다.

유혜리는 "엄마가 내 눈치를 보고 날 쳐다보더니 '누구 없냐?' 이런다. 내가 누군가를 만나길 바란다"며 어머니가 연애를 재촉한다고 하소연했다. 이어 "사람을 만나서 누굴 알게 되고 결혼한다는 건 굉장히 신중해야 한다"고 강조했다.

배우 유혜리가 14일 방송된 MBN '특종세상'에 출연해 전 남편 이근희의 과거 폭력적인 모습을 떠올렸다. /사진=MBN '특종세상' 방송 화면

결혼에 조심스러운 모습을 보인 유혜리는 "칼을 식탁에 꽂는다든지 아파트 창문을 깨부순다든지, 내 녹화장 회식 자리에 와서 술 마시고 아무 사람한테 의자를 던지는 건 정상이 아니지 않나"라며 전 남편의 횡포를 털어놨다.

그러면서 "그런 것들을 보면서 '내가 실수했구나' 싶었다. 아버지가 괜히 반대한 게 아니었다는 걸 그때 알았다"고 말했다.

그는 "제가 유난히 (부모) 속을 많이 썩였다. 좋은 모습을 많이 보여드렸어야 하는데 행복한 모습을 못 보여드리지 않았나"라며 미안한 마음에 눈물을 쏟았다.

유혜리는 1994년 결혼했으나, 1년 반 만에 이혼을 결심했고 법적으로는 1998년 남남이 됐다.

유혜리는 1985년 CF 모델로 데뷔한 뒤 1987년부터 연극배우로 활동하다 1988년 영화 '파리 애마'에 출연하며 영화배우로 활동을 시작했다. 드라마 '예스터데이' '인어아가씨' '섬마을 선생님' '이 죽일 놈의 사랑' '너는 내 운명' '신데렐라맨' '노란복수초' 등에 출연했다.

이근희는 1978년 연극배우로 데뷔해 드라마 '이브의 모든 것' '라이벌' '러브스토리 인 하버드' '넌 내게 반했어' 등에 출연했다. 그는 KBS2 'TV 유치원 하나둘셋'의 붕붕 아저씨로 활약했으며, SBS 예능 프로그램 '불타는 청춘'에 출연하기도 했다.