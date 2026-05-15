[단독] 윤현민, '연애의 재발견' 주연 합류...김소연X김지석과 호흡

배우 윤현민이 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견'에 주연으로 합류했다. 이 드라마는 이혼 부부가 같은 호텔에서 근무하며 서로를 재발견하는 이야기를 그리며, 김소연, 김지석이 앞서 주연으로 알려졌다. 윤현민은 극적 재미를 높이는 역할로 시청자들과 재회할 예정이다.

배우 윤현민./사진=스타뉴스 DB

배우 윤현민이 새 드라마 '연애의 재발견'에 출연해 시청자들과 만난다.

15일 아이즈 취재 결과, 윤현민은 JTBC 편성 예정인 새 드라마 '연애의 재발견'에 출연한다.

'연애의 재발견'은 앞서 김소연, 김지석이 주연으로 나선다고 알려진 작품. 이혼 부부가 같은 호텔에서 근무하게 되면서 서로를 재발견하게 되는 이야기를 그린다.

윤현민은 '연애의 재발견'에 김소연, 김지석과 함께 극을 이끄는 주연으로 나서게 됐다. 극적 재미를 높이는 역할로 시청자들과 재회한다. 윤현민은 이전과 또 다른 캐릭터로 시청자들에게 재미를 선사할 예정이다.

윤현민은 앞서 1월 종영한 KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들'에서 박성재 역을 맡은 바 있다. 정일우, 정인선 등과 주연으로 활약하며 시청자들의 관심을 끈 바 있다.

'연애의 재발견'을 통해 배우로서 또 한 번 역량을 뽐낼 윤현민은 다양한 활동으로 시청자들과 만남을 이어갈 예정이다.