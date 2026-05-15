민도희 '공항의자 발 올리기' 사건 거듭 사과…"확실히 고쳤다"

배우 민도희가 지난 13일 공개한 유튜브 영상을 통해 과거 논란을 빚었던 공항 내 공중도덕 논란에 대해 또 한 번 사과했다. /사진=민도희 인스타그램

배우 민도희가 과거 공항 내 공중도덕 논란을 일으킨 것에 대해 또 한 번 사과했다.

지난 13일 유튜브 채널 '미니 도희'에서 민도희는 지난해 9월 불거진 '공항 의자 발 올리기' 사건의 전말을 털어놨다.

엄마와의 일본 여행을 인증했던 민도희는 자신의 인스타그램에 운동화를 신은 채 의자에 발을 올리고 포즈를 취한 사진을 공개해 공공장소에서의 예절 부재를 지적받은 바 있다.

당시 민도희는 "몰상식한 행동"이라는 지적에 "사소한 행동 하나에도 주의를 기울이겠다"며 사과문을 게재하고 해당 사진을 삭제했다.

논란에 대해 민도희는 재차 잘못을 인정하고 사과했다. 그는 "핑계처럼 들릴 수 있겠지만, 개인적인 습관이 부주의한 행동으로 이어졌다"며 키가 작아 평소 의자에 앉으면 발이 편하게 닿지 않자 생긴 오랜 습관이 원인이었다고 고백했다.

민도희는 "해당 사건 이후 잘못된 습관을 확실히 고치는 계기가 됐다"고 전했다.

1994년생 민도희는 2012년 그룹 타이니지로 데뷔했다. 같은 해 MBC 드라마 '그 여자 작사 그 남자 작곡'으로 배우 생활을 시작한 민도희는 2013년 방송된 tvN 드라마 '응답하라 1994'에 출연하며 능청스러운 사투리 연기로 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 '내 아이디는 강남미인', 영화 '자산어보' 등에 출연했다.