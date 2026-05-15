'도파민 중독' 10살, 훈육하려 하면 자해까지...오은영 "위험"

15일 오후 9시 방송하는 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'에서 '도파민 중독'에 빠진 초3 금쪽이가 오은영 박사를 찾는다. /사진=채널A '금쪽같은 내 새끼'

'도파민 중독'에 빠져 폭력성을 보이는 초3 금쪽이가 오은영 박사를 찾는다.

15일 방송될 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'에는 10살, 7살 두 아들을 키우고 있는 부부가 출연한다.

금쪽이 엄마는 3년 전 첫째가 7살이던 당시에도 육아 고민으로 사연을 신청한 바 있다고 밝힌다. 이후 변화를 위해 여러 방법을 시도했지만 점점 심해지는 충동적인 행동에 결국 다시 도움을 요청하게 됐다고 전한다.

공개되는 관찰 영상에는 하교 후 태블릿으로 공부를 마친 금쪽이의 모습이 포착된다.

약속된 시간이 되자 아빠는 휴대폰 사용을 허락하지만 특정 게임만은 하지 못하도록 제한한다. 그러자 금쪽이의 감정은 순식간에 폭발하고 휴대폰을 향해 울부짖으며 격렬한 모습을 보인다.

부모가 해당 게임을 반드시 막으려 했던 이유를 밝히자 스튜디오는 충격에 빠진다. 단순한 투정으로 보기 어려운 금쪽이의 행동에 출연진 역시 놀라움을 감추지 못한다.

15일 오후 9시 방송하는 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'에서 '도파민 중독'에 빠진 초3 금쪽이가 오은영 박사를 찾는다. /사진=채널A '금쪽같은 내 새끼'

이어진 영상에서는 잠들어 있는 동생을 억지로 깨우는 금쪽이의 모습도 공개된다. 금쪽이는 함께 놀고 싶다는 이유로 동생을 흔들어 깨우고 동생이 일어나지 않자 강제로 끌어당기며 거친 행동을 이어간다. 결국 동생이 울음을 터뜨리고 엄마가 상황을 말리려 하지만 금쪽이는 오히려 "나 참을성 없어"라고 목소리를 높인다.

이를 지켜보던 오은영 박사는 금쪽이의 상태가 단순한 충동성을 넘어 '이것'을 한 뇌와 비슷한 모습이라고 경고한다.

금쪽이는 훈육하려 하면 자신을 해치는 충격적인 모습도 보인다.

또 친구들과 놀이터에서 술래잡기를 하던 금쪽이는 점점 자기 마음대로 규칙을 바꾸기 시작한다. 친구가 기다리라고 말하자 "안 기다려"라며 막무가내로 행동한다.

결국 술래에게 잡히자마자 주저앉아 소리를 지르며 오열하기 시작한다. 예상치 못한 돌발 행동에 놀이터는 순식간에 얼어붙고, 친구들 역시 당황한 기색을 감추지 못한다.

멈추기 어려운 충동 속에서 금쪽이가 다시 균형을 찾을 수 있을지, 오은영 박사의 솔루션은 오는 15일 밤 9시 방송되는 채널A '금쪽같은 내 새끼'에서 공개된다.