'미스터리 쇼퍼' 투입해 시장 바가지 가격·불친절 잡는다

지난 18일 오전 서울 종로구 광장시장이 시민들과 관광객들로 붐비고 있다. 종로구는 오는 6월 1일부터 바가지요금 근절 등을 위해 노점 실명제를 시행할 예정이다./사진=(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자

서울시는 광장시장 신뢰 회복을 위해 종로구와 함께 위생·상거래·안전 분야 종합점검을 실시한다고 20일 밝혔다.

우선 광장시장을 포함한 먹거리 노점을 대상으로 '전문 미스터리 쇼퍼'를 운영한다. 미스터리 쇼퍼는 손님으로 가장해 매장을 방문해 점검하는 점검 요원이다. 시는 점검 요원에 외국인을 포함해 노점을 집중 점검할 예정이다. 주요 점검 내용으로 바가지요금, 강매 영업, 외국인 대상 부당 행위, 불친절과 비위생 행위 등을 상시 모니터링할 예정이다. 지적된 점포에 대해서는 재점검을 통해 개선 여부를 확인한다.

종로구는 다음달부터 '광장시장 노점 실명제'를 본격 시행해 노점 관리를 체계화할 방침이다. 위반 횟수에 따라 벌점을 부과하고, 영업정지부터 최대 도로점용허가 취소에 이르는 강력한 행정조치를 통해 상거래 질서를 엄격히 관리해 나갈 계획이다. 건전한 유통 질서 확립을 위한 '가격표시제' 시·구 합동 점검도 실시한다.

합동 점검은 판매가격 표시 의무대상 51개 업종에 해당하는 소매점포를 대상으로 전통시장에서 판매 중인 공산품(농·축·수산물 포함)의 가격표시제 이행 여부를 집중 점검한다. 위반 사항은 즉시 시정 및 계도하고 중대한 위반은 과태료 부과 등 관련 법령에 따라 엄정 조치할 예정이다.

위생 분야에서는 최근 논란이 된 얼음 재사용 등 비위생적 식품 취급행위를 차단하기 위해 점검을 강화한다. 시장 내 식품접객업소 등 159개소와 먹거리 노점 109개소를 대상으로 식재료의 조리·보관·진열 등 위생 관리 전반을 집중 점검한다. 특히 소비기한 경과 제품 보관‧사용, 가격표 미게시 등 중대한 위반 사항 적발 시에는 영업정지 등 강력한 행정처분을 내리고 위생 취약업소에 대해서는 사후 재점검 실시 등 지속적인 모니터링도 병행한다.

이해선 서울시 민생노동국장은 "일회성 점검에 그치지 않고 정기적인 관리와 상시 모니터링 체계를 통해 광장시장이 계속해서 믿고 찾을 수 있는 대표 관광시장으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.