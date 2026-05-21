옥순, 영숙에게 '소곤소곤' 연애 조언 "경수, 아무도 안 좋아해" 팩폭

옥순이 영숙에게 냉정한 연애 조언을 건넸다. /사진=SBS Plus '나는 솔로' 캡처

옥순이 슈퍼데이트를 앞둔 영숙에게 경수에 대한 냉정한 조언을 건넸다.

20일 방영된 SBS Plus '나는 솔로' 254회에서는 31기 솔로 남녀들의 넷째 날 밤 이야기가 공개됐다.

다음 날 슈퍼데이트를 앞두고 모두가 잠자리를 준비하던 시간 옥순은 영숙에게 소곤거리는 목소리로 연애 조언을 건넸다.

앞서 옥순은 순자에게 들릴 만큼 큰 목소리로 영숙을 응원해 여자 숙소에 미묘한 긴장감을 만든 바 있다.

영숙에게 연애 조언을 하는 옥순. /사진=SBS Plus '나는 솔로' 캡처

이날 옥순은 영숙에게 "경수 잘못이 크다. 내가 볼 때 경수는 아무도 안 좋아한다"고 말했다.

사실상 영숙에게도 확실한 마음이 없다는 뜻이었다.

이어 옥순은 "경수의 마음을 진짜 움직인 사람을 난 본 적이 없다. 그냥 여자들이 경수를 좋아하는 것"이라고 짚었다.

그러면서도 옥순은 "경수가 잘생겼다. 얼굴만 봐도 재밌다"고 인정했다.

이에 영숙 역시 "맞다. 경수가 잘생겼다. 행복하다"고 답해 웃음을 자아냈다.

옥순은 "그 오빠는 얼굴 많이 볼 거다. 그런 거에 놀아나면 안 된다. 버려"라고 단호하게 조언했다.

다만 곧바로 "버릴 수 없지. 그런 남자 만나기 쉽지 않을 거야"라고 덧붙이며 현실적인 반응을 보여 웃음을 더했다.