'소라와 진경' 이소라, 첫 피팅에 남모델과 동반촬영...오디션 통과하나?

이소라가 파리 패션위크 오디션에서 첫 피팅 기회를 얻었고, 현지 캐스팅 디렉터의 제안으로 외국인 남자 모델과 즉석 동반 촬영을 했다. 이소라는 우아한 소라색 드레스를 입고 프로페셔널한 모습을 보였으며, 현지 관계자들의 주목을 받았다. 홍진경 또한 세계적인 편집숍 입점 브랜드에서 첫 피팅을 예고하며, 두 사람의 오디션 결과에 대한 기대감이 높아졌다.

‘소라와 진경’ 이소라가 파리 패션위크 오디션에서 첫 피팅 기회를 얻은 데 이어, 외국인 남자 모델과의 즉석 동반 촬영 제안에 받는다.

오늘(24일) 방송되는 MBC ‘소라와 진경’(연출 강성아?장하린?윤동욱, 작가 신재경) 5회에서 이소라와 홍진경이 첫 개인 오디션으로 홀로서기에 도전한다.

그 가운데 베테랑 이소라의 노련미가 이번 회차에서 키포인트가 될 전망. 브랜드 분위기에 맞는 유려한 워킹과 감정 표현을 해내는 이소라를 유심히 살피던 현지 캐스팅 디렉터가 현장 피팅을 제안해 모두를 놀라게 한다. 이소라가 눈에 띄는 모델에게만 주어지는 의상 피팅 기회를 얻는 짜릿한 쾌거를 올리는 것.

이소라는 이름과도 매치되는 우아한 ‘소라색(?) 드레스’를 받는다. "지난 15년 동안 한 번도 안 입어본 스타일”이라는데, 홍진경과 김원훈은 “진짜 잘 어울린다”, “정말 멋있다”라며 스튜디오에서 연신 감탄을 쏟아낸다.

첫 피팅 포토슛에 몰입하는 이소라에게 또 한 번의 기회가 주어진다. “남자 모델과 같이 찍어보자”는 동반 촬영 제안이 그것. 이소라는 레전드다운 프로페셔널한 눈빛을 장착하고, 낯선 외국인 남자 모델과의 호흡에도 순식간에 콘셉트에 몰입한다. 이러한 이소라의 카리스마에 현지 관계자들 역시 유심히 지켜보았다는 후문. 이러한 과정이 오디션 합격으로 이어질지 더욱 기대되는 대목이다.

앞서 선공개된 이미지를 통해 패션 피플들의 성지로 불리는 세계적인 편집숍 도버스트릿마켓(Dover Street Market) 입점 브랜드에서 힙한 무드의 첫 피팅을 예고한 홍진경과 우아한 소라색(?) 드레스를 입고 전혀 다른 무드로 포착된 이소라의 모습이 화제를 모으는 바. 서로 다른 오디션 분위기 속에서 파리 디자이너들을 마주한 두 사람이 오늘(24일) 본방송에서 과연 어떤 도전을 펼쳐낼지 시청자들의 기대감과 궁금증이 고조되고 있다.

첫 나홀로 오디션에 돌입한 이소라와 홍진경의 운명에 귀추가 주목되는 MBC ‘소라와 진경’ 5회는 오늘(24일) 일요일 밤 9시 10분에 방송된다.