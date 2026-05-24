'은밀한 감사' 신혜선-공명에 다가온 불명예 위기...사랑으로 극복할까?

드라마 '은밀한 감사'에서 주인아(신혜선)와 노기준(공명)이 익명 제보로 인한 위기에 처했다. 박아정(홍화연)이 주인아 실장을 제보하는 익명 메일을 전 직원에게 발송하여 해무그룹 전체에 파장이 예고됐다. 노기준은 주인아를 지키기 위해 직접 징계위원회에 나서며, 두 사람은 사랑으로 위기를 극복할지 주목된다.

‘은밀한 감사’ 신혜선이 징계위원회 소환이라는 위기를 돌파할 수 있을까?

tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’(연출 이수현, 극본 여은호, 크리에이터 양희승) 측은 24일, 익명 제보 후폭풍이 불어닥친 주인아(신혜선)와 노기준(공명) 의 모습을 공개했다. 여기에 주인아를 묵묵히 업고 가는 노기준의 애틋한 순간까지 포착돼 궁금증을 높인다.

지난 방송에서 주인아와 노기준의 마음이 더욱 깊어진 가운데, 전재열(김재욱)과 박아정(홍화연)이 또 한번 관계를 흔드는 변수로 떠올랐다. “너만은 내 편일 거라는 약속 하나 붙잡고 살았나 보다”라는 전재열의 미련 가득한 고백에도 주인아는 흔들림 대신 노기준을 선택했다. 그러나 무너진 전재열의 모습에 감정이 뒤틀린 박아정의 선택이 충격을 안겼다. 박아정이 결국 ‘주인아 실장을 제보합니다’라는 익명 메일을 전 직원에게 발송한 것.

해무그룹 전체를 뒤흔들 파장이 예고된 가운데, 이날 공개된 사진이 심상치 않다. 임원 회의에 소환된 주인아는 거센 압박 속에서도 흔들림 없는 눈빛으로 상황을 정면 돌파하는 듯 하다. 그런가 하면 노기준은 주인아를 지키기 위해 움직인다. 앞선 예고편에서 “노기준 대리가 징계를 받을 겁니다”라는 전재열의 의미심장한 말이 공개된 바, 노기준은 주인아의 명예를 지키기 위해 직접 징계위원회에 나선다. 사진 속 결연한 눈빛에서 위기 속에서도 한 치의 망설임 없이 직진하는 진심이 고스란히 전해진다.

이어진 사진 속 두 사람의 애틋한 분위기 역시 눈길을 끈다. 무슨일인지 노기준에게 업힌 주인아. 평소의 냉철했던 모습은 온데간데없고 노기준에게 기댄 주인아의 모습은 위기 속 드러난 그의 상처를 짐작게 한다. 그런 주인아의 곁을 지키는 노기준의 표정 역시 애틋하다. 과연 두 사람이 위기를 어떻게 극복할지 귀추가 주목된다.

‘은밀한 감사’ 제작진은 “주인아를 둘러싼 익명 제보 메일로 인해 해무그룹 승계 전쟁도 본격화된다”라면서 “주인아를 지키기 위해 움직이는 노기준, 그리고 전재열을 비롯한 인물들의 예상치 못한 선택이 어떤 변화를 가져올지도 지켜봐 달라”고 전했다.

한편, tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’ 10회는 오늘(24일) 밤 9시 10분에 방송된다.