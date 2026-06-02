친형이 주식 2천만 원 무단 매도…동생, 결국 횡령죄로 고소

친형이 주식을 무단으로 매도하자 동생이 결국 형을 고소했다. /사진=KBS Joy '무엇이든 물어보살' 캡처

12년간 친형에게 약 1억 원을 지원해온 한 고민남이 형의 주식 무단 매도 사건으로 결국 고소까지 했다.

1일 방영된 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 367회에서는 12년간 1억 원가량을 가져간 첫째 형과 절연하고 싶다는 고민남이 등장했다.

3형제 중 막내라는 고민남은 "형에게 준 돈이 1억 원 정도 된다"며 운을 뗐다.

고민남은 "22살 때 형이 교통사고를 당해 4년 동안 모은 돈과 대출금을 받아 3000만 원을 줬다"며 "형이 가장 역할을 했던 것에 대한 보답으로 그 돈은 받지 않기로 했다"고 말했다.

자신의 해외 주식을 매도한 첫째 형을 고소한 고민남. /사진=KBS Joy '무엇이든 물어보살' 캡처

이후 고민남은 대학교를 졸업하고 좋은 회사에 들어가 1억8000만 원을 대출받아 전셋집을 마련했고 그중 4000만 원을 형에게 지원했다.

고민남은 해당 돈에 대해 "코로나 시기에 형이 비트코인 투자에 관심이 많았다. 좋은 마음으로 지원해준 돈이라 받을 생각은 없다"고 설명했다.

하지만 고민남은 최근 발생한 일로 형과 관계가 안 좋아졌다.

고민남은 "지난 10월 외국 주식 2000만 원어치를 장기 투자 목적으로 샀는데 형이 몰래 그걸 팔았다"며 "집에 함께 살고 있어 컴퓨터 공동 로그인이 가능했다. 형은 해당 주식을 처분한 뒤 외국 단기 투자로 돈을 날렸다"고 설명했다.

그는 주식이 팔린 날 너무 화가 나 아버지와 둘째 형까지 불러 이야기를 나눴다고 전했다.

이때 아버지는 이혼에 대한 죄책감 탓에 형 대신 2000만 원을 주겠다고 했지만 고민남은 이를 받아들일 수 없었다.

고민남은 "형이 잘못한 일인데 아버지의 노후 자금을 받을 수는 없었다"며 "형은 미안하다고 말은 하고 돈도 주겠다고 한다"고 말했다.

그러면서도 고민남은 "집에서 나와 친구집에서 지내고 있다. 형이 나가야 하는데 내가 나왔다"며 "너무 화가 나서 첫째 형을 횡령죄로 고소했다"고 털어놨다.

고민남에게 현실적인 조언을 주는 보살즈. /사진=KBS Joy '무엇이든 물어보살' 캡처

이후 고민남은 형에 대한 연민으로 고소를 취하했고 '4월부터 매달 30만 원씩 5년 동안 갚는다'는 차용증을 작성했다.

고민남은 "처음에는 형과 절연하고 싶었는데 그러면 제가 도망가는 것 같다"며 "돈을 받고 관계를 정리할지 고민"이라고 털어놨다.

서장훈은 "생각해보면 형에게 많이 의지했고 형이 가장 역할도 했다"며 "이번 2000만 원까지는 첫째 형에 대한 고마움과 가족애로 한 번 넘어가 주고 연을 끊기보다 거리를 두는 게 어떨까 싶다"고 조언했다.

또 "형이 5년 동안 30만 원씩 꾸준히 줄 수 있을 것 같지 않다. 계속 전화해서 독촉하고 고소한다고 하면 그것도 스트레스"라며 "이제 형은 집에서 나가야 한다. 각자 알아서 살면서 자주 연락하지 말자고 제안하는 게 어떠냐"고 덧붙였다.

이수근은 "형이 화해하고 싶으면 2000만 원을 갚으라고 해라. 형은 집에서 나가라고 하고 네가 집에 들어가라"고 현실적인 조언을 더 했다.