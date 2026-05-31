뭘 샀길래…2007년생 아이돌 "14살 때부터 주식, 수익률 8000%"

아이돌 그룹 앤더블(AND2BLE) 멤버 한유진이 지난 30일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에 출연해 어린 시절 주식 투자를 시작하게 된 계기를 공개했다. 현재 수익률이 8000%에 달한다고 설명했다./사진=JTBC 아능형님 화면 갈무리

2007년생 아이돌 그룹 앤더블(AND2BLE) 멤버 한유진이 14살 때 시작한 주식 투자로 8000% 수익률을 기록했다고 밝혀 화제를 모았다.

한유진은 지난 30일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에 출연해 어린 시절 주식 투자를 시작하게 된 계기를 공개했다. 그는 "아빠가 경제에 대해 알라고 14살 때 주식을 해보라며 100만 원을 주셨다"며 "너 하고 싶은 대로 해보라고 하셔서 공부하게 됐다"고 말했다.

이어 "그때부터 계속 찾아보고 알아봤더니 지금 수익이 8000%가 늘었다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 단순 수익률로 계산하면 100만 원의 원금이 약 8100만 원 수준으로 불어난 셈이다.

다만 추가 투자 여부나 실제 평가금액은 구체적으로 공개되지 않았다.

한유진은 투자 종목과 관련해 "국장만 한다"고 설명했다. 또 "지금은 아무래도 반도체인데, 그때는 해양물류산업에 투자했다"고 밝혔다.

현재도 계좌 상황이 좋은 편이라고 했다. 그는 "지금은 시간이 없어서 그렇게 열심히 관리하지는 못한다"면서도 주식 계좌는 여전히 '빨간색'이라고 말했다. 주식 거래 화면에서 빨간색은 일반적으로 수익 구간을 의미한다.