'태도 논란' 양상국 심경 고백 "안 까불면 안 써주니까…웃기려다 오버"

양상국이 최근 대중들이 보낸 질타에 한숨을 내쉬었다. /사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 캡처

태도 논란에 휩싸였던 개그맨 양상국이 방송 욕심 때문에 무리수를 뒀다고 털어놨다.

1일 방영된 TV조선 '조선의 사랑꾼' 124회에서는 최근 태도 논란에 휩싸였던 개그맨 양상국이 동기 박영진을 만나 속마음을 털어놓는 모습이 공개됐다.

이날 양상국은 박영진을 만나자마자 깊은 한숨을 내쉬며 복잡한 심경을 드러냈다.

박영진은 "고생이 많다. 요즘 힘들지?"라며 "나는 그런 경험을 크게 안 해봐서 어떤 조언을 해야 할지 모르겠다. 다만 내가 아는 양상국은 저 이야기를 듣고 혼자 자책하고 있을 것 같았다"고 걱정했다.

박영진에게 고민을 토로하는 양상국. /사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 캡처

양상국은 "나도 이런 경험이 처음"이라며 "힘든 건 있다. 이 정도 사랑을 받아본 것도 처음이고 이 정도 질타를 받아본 것도 처음이다. 안 힘들다고 하면 거짓말"이라고 솔직하게 털어놨다.

이어 양상국은 "개그맨들은 방송 가서 한마디도 안 하거나 까불지 않으면 써주지 않았다"며 "어렵게 잡은 기회에 웃기고 싶다는 욕심이 있었다. 그러다 보니 오버해서 실수를 했다"고 고백했다.

그러면서 "내가 어느 선까지 가야 하는지에 대한 고민이 있다"고 덧붙였다.

이를 지켜보던 MC들은 "나도 항상 그렇다", "선을 너무 지켜도 재미없다"며 방송인의 고민에 이해를 표했다.

개그맨 동기 박영진에게 최근 논란에 대해 설명하는 양상국. /사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 캡처

특히 김국진은 "저런 과정을 통해 선을 지키는 게 아니라 선을 넓혀가는 것"이라며 "상국이도 이번 경험을 통해 더 성장했을 것"이라고 조언했다.

박영진 역시 "개그에는 정답이 없다. 어떤 게 웃길지 모르지만 최대한 웃음을 주려고 한다"면서도 "하지만 대중이 불편하다고 하면 그게 정답이다. 우리는 대중의 사랑을 받고 사는 직업"이라고 말했다.

이어 "유재석 선배에게는 잘 말씀드렸냐. 해준이랑도 잘 얘기됐냐"고 물었다.

양상국은 "너무 잘 지낸다. 짚을 건 짚고 사과할 건 했다"며 "잘못한 건 사과하고 다시 잘해야지"라고 묵묵하게 답했다.

이에 박영진은 "우리 상국이 잘한다. 너 때문에 많이 웃는다"며 따뜻한 응원을 건넸다.