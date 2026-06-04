임영웅, "이번엔 산골총각 변신"...'산골총각 영웅' 6월 23일 첫방[공식]

가수 임영웅이 SBS '산골총각 영웅'에 출연하며 섬총각에서 산골총각으로 변신해 시청자들과 재회한다. '산골총각 영웅'은 지난해 방송된 '섬총각 영웅'의 시즌2로, 외딴 산골총각 하우스에 다양한 손님들이 찾아오며 무계획, 무공해 라이프를 펼치는 내용을 담았다. 차승원, 현봉식, 김도훈 등 여러 출연진이 함께하며, '산골총각 영웅'은 오는 23일 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다.

SBS '산골총각 영웅'의 임영웅./사진제공=SBS '산골총각 영웅'

가수 임영웅이 섬총각에서 산골총각으로 변신해 시청자들과 재회한다.

4일 소속사 물고기뮤직은 "임영웅이 SBS '산골총각 영웅'에 출연한다. 섬총각으로 따뜻한 힐링과 친근한 매력을 선사했던 임영웅이 이번엔 산골총각으로 또 한 번 변신을 예고한 만큼 새로운 활약을 기대해 달라"고 전했다.

'산골총각 영웅'은 지난해 8월 방송된 '섬총각 영웅'의 시즌2다. '섬총각 영웅'은 방송 당시 임영웅이 친구들과 바다 건너 섬에서 펼친 섬마을 라이프로 시청자들에게 위로, 힐링을 선사한 바 있다.

'산골총각 영웅'에서 외딴 산골총각 하우스에 다양한 손님들이 하나둘 찾아오며 펼쳐지는 무계획, 무공해 라이프가 펼쳐진다. '섬총각 영웅'과는 다른 청량함, 재미 그리고 위로와 힐링이 시청자들에게 전달될 것으로 기대되고 있다.

SBS '산골총각 영웅'의 임영웅./사진제공=SBS '산골총각 영웅'

'산골총각'으로 변신한 임영웅과 함께 할 출연자들의 활약도 기대를 더한다. 차승원, 현봉식, 김도훈, 허경환, 곽범, 조째즈, 넉살, 로이킴 등이 출연한다. 이들은 반전미를 뽐내며 시청자들에게 재미를 선사할 예정이다. 또한 임영웅과 출연자 사이에 어떤 인연이 있었을지, 이들이 밝힐 일상 비하인드 스토리도 호기심을 유발한다.

산골총각이 되어 시청자들과 재회할 임영웅의 모습이 담긴 '산골총각 영웅'은 오는 23이 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다. 전 시즌에 이어 또 한 번 안방극장에 일으킬 돌풍에 이목이 집중된다.

한편, 임영웅은 오는 9월 중 '2026 IM HERO CONCERT : THE STADIUM 2' 개최를 앞두고 있다.