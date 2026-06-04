대세 흐름 탄 리센느 원이·미나미, '아는 형님' 출격 [공식]

오는 6월 방송 예정인 JTBC '아는 형님'에 브라운아이드걸스의 나르샤와 제아, 프로미스나인의 이채영과 백지헌, 리센느의 원이와 미나미, 베이비돈크라이의 이현과 베니 등 각 세대를 대표하는 걸그룹 멤버들이 총출동했다. 특히 최근 '거제 야호~'와 사투리 밈 등으로 존재감을 키워가고 있는 리센느 원이, 미나미의 출연이 주목받았다. 이들은 세대별 토크와 함께 활동 비하인드, 팀워크, 근황 등 다채로운 이야기를 선보일 예정이다.

걸그룹들이 형님 학교를 찾는다.

오는 6월 방송 예정인 JTBC '아는 형님'에는 각 세대를 대표하는 걸그룹 멤버들이 총출동한다. 브라운아이드걸스의 나르샤와 제아, 프로미스나인의 이채영과 백지헌, 리센느의 원이와 미나미, 베이비돈크라이의 이현과 베니가 출연해 다채로운 매력을 선보일 예정이다.

특히 최근 '거제 야호~'와 사투리 밈 등으로 존재감을 키워가고 있는 리센느 원이, 미나미의 출격이 눈길을 끌고 있다.

이 밖에도 1.5세대부터 5세대 걸그룹이 출연해 걸그룹의 변천사를 한눈에 볼 수 있는 세대별 토크가 펼쳐질 예정이다.

수많은 히트곡을 탄생시킨 브라운아이드걸스는 활동 전성기 시절의 비하인드와 함께 '라떼 토크'를 풀어내고, 비주얼은 물론 탄탄한 실력까지 겸비한 프로미스나인은 꾸준한 활동을 이어오며 쌓아온 팀워크와 근황을 전한다. 마지막으로 데뷔 1년도 채 되지 않은 신예 베이비돈크라이까지 합류해 한층 풍성한 이야기를 완성한다.

무엇보다 데뷔 시기와 문화가 다른 걸그룹들이 한자리에 모인 만큼 세대 차이에서 비롯된 에피소드와 의외의 공감대가 재미를 더한다. 선배와 후배를 넘나드는 솔직한 토크와 자연스러운 호흡은 물론, 각 세대를 대표하는 걸그룹들의 매력이 어우러지며 색다른 볼거리를 선사할 예정이다.

세대를 뛰어넘은 걸그룹들의 특별한 만남은 오는 6월 JTBC '아는 형님'에서 만나볼 수 있다.