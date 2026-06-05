"딸 얼굴 까먹을까 봐"…한혜진, 모친 치매 검사 결과에 '눈물'

모델 겸 방송인 한혜진이 모친과 함께 뇌 건강검진을 받았다. /사진=유튜브 영상 갈무리

모델 겸 방송인 한혜진이 엄마와 함께 뇌 건강검진을 받던 중 눈물을 보였다.

지난 4일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '가장 듣고 싶지 않았던 이야기'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 한혜진은 모친과 함께 병원을 찾아 △인지기능 검사 △치매 위험 유전자 검사 △아밀로이드 베타 검사 △뇌 MRI·MRA 등 뇌 건강 관련 다양한 검사를 진행했다.

모델 겸 방송인 한혜진이 모친과 함께 뇌 건강검진을 받았다. /사진=유튜브 영상 갈무리

한혜진 모친은 "혜진이는 이제 나 없어도 잘 살겠지만, 부모 마음은 다 똑같다. 딸에게 짐이 되는 것 같아 그런 생각을 한다"고 걱정을 드러내 먹먹함을 안겼다.

한혜진은 사전 보호자 설문지 작성 중 부모의 대소변, 세면, 옷 입기 등 일상생활 수행 능력을 확인하는 질문을 보던 중 "이거 좀 슬프다"며 결국 눈물을 쏟기도 했다. 그는 현실적인 질문들을 보며 "세상에서 가장 슬픈 병인 거 같다"고 말했다.

검사 결과 한혜진의 모친은 알츠하이머병 위험 유전자 중 하나인 'APOE(아포이) 4'를 보유해 일반인보다 발병 위험이 약 4배 높다는 진단을 받았다. 검사 결과를 들은 한혜진 모친은 충격을 받은 듯 말을 잊은 모습을 보였다.

모델 겸 방송인 한혜진이 모친과 함께 뇌 건강검진을 받았다. /사진=유튜브 영상 갈무리

다만 현재까지 알츠하이머병 주요 원인 물질인 아밀로이드 단백이 쌓인 정도가 초기 단계로 보인다며 꾸준한 관리로 알츠하이머를 늦출 수 있다고 희망을 전했다.

의사는 "MRI 결과 뇌는 아직 깨끗하다. 뇌 나이가 65세가 나올 정도로 뇌 상태가 좋다. 혈관도 기가 막히게 좋게 태어났다"고 전해 한혜진과 모친을 안심시켰다.

그러면서 "구르는 돌에 이끼가 끼지 않는다"며 머리를 끊임없이 쓸 것을 당부했다. 의사는 △새로운 거 배우기 △외국어 배우기 △새 취미활동 찾기 △국가 지원 인지 프로그램 참여하기 등을 권유했다.

한혜진 검사 결과는 정상이었다. 의사는 "한혜진씨는 부모에게서 각각 알츠하이머 중립 유전자인 아포이 3번 유전자를 받았다. 행운이다"라고 말해 한혜진을 웃게 했다.