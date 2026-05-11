비거주 1주택자 실거주 유예 "갭투자 허용은 과도한 해석…2년 의무 변함없어"

(서울=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 참석하고 있다. 2026.5.7/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 허경 기자

정부가 주택 매물 출회를 유도해 내기 위해 비거주 1주택자 매물 매입자의 실거주 의무를 유예하는 방안을 검토한다. 비거주 1주택자 실거주 의무 유예를 사실상의 갭투자 허용이라고 보는 부동산시장의 시선에 대해선 실거주 의무가 잠시 미뤄지는 것일 뿐인 만큼 갭투자로 평가하는 건 과도한 측면이 있다고 밝혔다.

"실거주 유예 두고 갭투자 운운은 과해"

국토교통부는 11일 보도해명자료를 통해 "토지거래허가구역 내에서 실거주 유예를 적용받더라도 입주 후 2년 간 실거주 해야 하는 토허제의 틀은 동일하게 유지되며 토허구역 지정 전의 경우처럼 갭투자를 허용하는 것은 아니다"라고 설명했다.

다주택자에게 적용한 토허구역 실거주 의무 유예를 비거주 1주택자까지 확대할 경우 사실상 갭투자가 허용되는 것이라는 부동산시장과 언론의 지적에 대한 해명 성격이다. 이는 이재명 대통령의 '억까'(억지로 꼬투리 잡아 공격하는 것) 비판과도 일맥상통한다.

이날 앞서 이 대통령은 본인의 'X'(옛 트위터) 계정을 통해 해당 방안에 대해 갭투자로 보는 것은 "억까에 가깝다"고 말했다. "매수인은 2년 이내에는 반드시 보증금을 내 주고 직접 입주하라는 것"이라며 "잔여 임대기간, 그것도 최대 2년 이내에 보증금 포함 매매대금 전액을 지급해야 하는데 이걸 가지고 갭투자를 허용하는 것이라고 하는 건 과해 보인다"고 적었다.

국토부 관계자는 이와 관련, "토허구역 내에서 새로 매입하는 사람들에게 실거주 의무를 부여하니 갭투자를 막는 효과가 있는 것"이라고 강조했다. 다만 실거주 의무 유예기간 동안 매입자가 금전적 이익을 얻을 수 있다는 지적에 대해서는 "관점의 차이가 있을 수 있다"고만 답했다.

또 토허구역 지정 이전 세를 끼고 집을 산 비거주 1주택자가 올리게 될 주택 양도 차익에 대한 규제 가능성에 대해선 "토허구역 지정 전 갭투자를 한 사람들까지 규제할 방안은 없다"고 말했다.

"이재명 정부는 다르다"…세제 개편 곧 나올까

(세종=뉴스1) 김기남 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 세종시 정부세종청사에서 출입기자단과 간담회를 열고 중동전쟁으로 인한 경제 상황 등 현안에 대해 설명하고 있다. 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(세종=뉴스1) 김기남 기자

한편 정부는 전세난과 매물 잠김 등 최근 부동산시장 내 우려와 관련해 관련 세제 개편과 공급 확대에 최대한 집중하겠다고 강조했다. 특히 다주택자와 비거주 1주택자의 매물 출회가 끊기는 일이 없도록 세제 압박을 본격화할 것으로 예상된다. 다만 보유세 등 세제 개편이 몰고올 파장을 고려해 개편에 앞서 시장의 의견을 최대한 경청한다는 판단이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 "시장 우려를 불식하기 위해 매주 부동산 장관회의를 열고 시장 상황을 모니터링하고 있다"면서 "지난주 국회를 통과한 토지보상법 등 공공택지 관련 법안 후속 조치도 신속히 시행하겠다"고 말했다. 이어 "(부동산) 공급 확대를 위해 내부적으로 많은 관계기관이 조율하고 있다"며 "기존 확정된 지구에 대해서도 지구별로 애로를 해소하는 등 최대한 공급을 늘리기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

김윤덕 국토부 장관도 이전 정부와는 다를 것이라며 정부의 부동산시장 안정 노력에 대한 자신감을 내비쳤다. 김 장관은 전날 SNS에 올린 글을 통해 "국민주권정부는 다를 것"이라며 "이전 정부들은 통화, 금융 등 거시경제 운용의 기본 틀을 유지한 채 부동산시장 안정책을 추진했지만 이재명 정부는 금융, 세제, 공급 등 경제적 유인 구조를 전면 재설계할 것"이라고 강조했다.