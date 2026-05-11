SH, 어린이 그림그리기 대회 연다…31일 어린이대공원서 개최

서울주택도시개발공사(SH)가 '제28회 SH 어린이 그림그리기 대회' 참가자를 모집한다.

SH는 오는 31일 서울어린이대공원 열린무대에서 열리는 어린이 그림그리기 대회 참가 신청을 선착순으로 받는다고 11일 밝혔다.

이번 대회는 어린이를 대상으로 매년 진행하는 사회공헌 행사다. 그림 그리기와 함께 다양한 체험 프로그램도 운영해 참가 어린이와 가족들이 함께 즐길 수 있도록 구성했다.

참가 대상은 서울시에 거주하는 만 4세 이상 12세 이하 어린이다. 신청은 이날 오후 3시부터 20일 오후 3시까지 SH 누리집에서 가능하다. 모집 인원은 총 200명으로 선착순 접수 방식이다.

행사 당일에는 참가자 등록과 그림그리기 대회 외에도 체험 프로그램이 함께 운영된다. 체험 프로그램은 사전 신청 여부와 관계없이 행사장을 방문한 어린이라면 누구나 참여할 수 있다.

SH는 출품작 심사를 거쳐 총 45개 우수작을 선정할 계획이다. 수상자에게는 상장과 함께 대상(3명) 50만원, 최우수상(6명) 30만원, 우수상(6명) 10만원, 장려상(10명) 5만원, 입선(20명) 3만원 상당의 백화점 상품권과 부상이 제공된다.

2018년부터 대회 운영에 참여해 온 우리은행은 올해도 상품권과 부상 제공 등 행사 운영을 후원할 예정이다.

황상하 SH 사장은 "이번 대회가 어린이들이 그림을 통해 자신의 생각과 상상력을 자유롭게 표현하는 시간이 되길 바란다"며 "가족과 함께하는 하루가 오래도록 기억에 남는 추억이 되기를 기대한다"고 말했다.