DL이앤씨, 노량진뉴타운 '아크로 리버스카이' 주택전시관 개관

'아크로 리버스카이' 단지 투시도/사진제공=DL이앤씨

DL이앤씨(80,300원 ▼4,700 -5.53%)가 서울 노량진뉴타운에 들어서는 '아크로 리버스카이' 주택전시관을 열고 분양에 나선다.

DL이앤씨는 오는 15일 아크로 리버스카이 주택전시관을 개관한다고 14일 밝혔다. 노량진8재정비촉진구역 주택재개발 정비사업을 통해 조성되는 이 단지는 지하 4층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 36~140㎡ 총 987가구 규모다.

이중 일반분양 물량은 285가구다. 전용면적별로 △36㎡ 43가구 △44㎡ 9가구 △51㎡ 39가구 △59㎡ 16가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 59가구 △84㎡C 37가구 △84㎡T1 3가구 △84㎡T2 3가구 △140㎡P 3가구 등이다.

청약 일정은 오는 26일 특별공급을 시작으로 27일 1순위 해당지역, 28일 1순위 기타지역, 29일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 6월 5일이며 정당계약은 6월 20일부터 24일까지 5일간 이뤄진다.

일반공급 1순위 청약은 공고일 기준 서울에 2년 이상 거주하거나 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 청약할 수 있다. 청약통장 가입기간 24개월 이상, 지역별·면적별 예치금액 요건도 충족해야 한다. 재당첨 제한 10년, 전매제한 3년이 적용되며 거주의무기간은 없다.

아크로 리버스카이는 단지 중앙에서 직선거리 600m 내에 지하철 1·9호선 환승역인 노량진역이 있다. 노량진역에서 여의도역까지 두 정거장, 시청역까지 네 정거장, 고속터미널역까지 두 정거장 거리다. 여의상류IC를 통해 올림픽대로 등으로 진출입할 수 있다.

교육·생활 인프라도 갖췄다. 영화초와 맞닿은 단지로 도보 통학이 가능하다. 영등포중과 영등포고, 숭의여중, 숭의여고 등도 인근에 있다. 하나로마트를 비롯해 이마트 여의도점, 이마트 영등포점, 더현대 서울, IFC몰, 타임스퀘어 등 대형 쇼핑시설도 가깝다. 가톨릭대학교 여의도성모병원, 중앙대학교병원, 서울시보라매병원 등 의료시설과 여의도 샛강생태공원 수변광장도 이용할 수 있다.

단지 주변 노량진역 일대에서는 '한강철교 남단 저이용부지 일대 지구단위계획'에 따른 개발이 추진될 예정이다. 노량진로와 여의동로를 잇는 도로망도 확충되면 노량진에서 여의도까지 이동 거리는 기존 3㎞에서 약 800m로 줄어들 것으로 예상된다.

단지에는 하이엔드 브랜드 '아크로'가 적용된다. 주요 도로변 저층 입면과 외곽부 측벽 구간에는 입체감 있는 마감재를 적용했다.

일부 타입을 제외한 각 주택형에는 침실 드레스룸과 현관 팬트리, 복도 팬트리 등이 제공된다. 소형 타입인 전용 44·51㎡에도 팬트리를 마련했다. 전용 59㎡A 타입은 4베이 판상형 구조로 설계해 맞통풍이 가능하도록 했다. 임대가구를 제외한 평형에는 인테리어 솔루션인 '디 셀렉션'을 적용해 원하는 인테리어를 선택할 수 있다.

지역 커뮤니티 활성화를 위해 단지 내 어린이집 규모도 확대해 계획했다. 커뮤니티 시설로는 실내 놀이터인 키즈라운지, 다함께돌봄센터, 키즈 스테이션, 프라이빗 스터디룸 등이 마련된다.

하이엔드 커뮤니티 시설인 '클럽 아크로'도 들어선다. 피트니스, 필라테스룸, G.X룸, P.T룸, 스크린골프라운지, 사우나, 스포츠코트 등이 조성된다. 복층형 실내체육관과 스카이라운지도 마련된다. 조경에는 아크로 가든 컬렉션이 적용된다.

분양 관계자는 "노량진뉴타운은 개발 완료 시 반포와 흑석을 잇는 한강변 주거벨트의 핵심 지역으로 자리 잡을 것으로 기대된다"며 "DL이앤씨의 하이엔드 브랜드인 아크로가 적용되는 단지인 만큼 수요자들의 관심이 예상된다"고 말했다.

아크로 리버스카이 주택전시관은 서울 강남구 남부순환로 2741에 마련된다. 입주는 2029년 8월 예정이다.