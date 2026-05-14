현대엔지니어링, '힐스테이트 구월아트파크' 견본주택 개관

힐스테이트 구월아트파크 조감도/사진제공=현대에니지니어링

현대엔지니어링이 인천 구월동 옛 롯데백화점 부지에 들어서는 '힐스테이트 구월아트파크' 견본주택을 열고 분양에 나선다.

현대엔지니어링은 오는 15일 인천 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지에 조성하는 힐스테이트 구월아트파크 견본주택을 개관한다고 14일 밝혔다.

단지는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개 동, 전용면적 84·101㎡ 총 496가구 규모로 조성된다. 타입별로는 △84㎡A 248가구 △84㎡B 124가구 △101㎡ 124가구다.

청약 일정은 오는 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 28일이며 정당계약은 6월 9일부터 11일까지 진행된다.

1순위 청약은 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 인천 및 수도권 거주자라면 신청할 수 있다. 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 청약이 가능하다. 재당첨 제한과 거주의무기간은 없으며 전매제한은 당첨자 발표일로부터 1년이다. 분양 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%다. 계약금은 1차 1000만원 정액제를 적용해 초기 자금 부담을 낮췄다.

힐스테이트 구월아트파크는 인천1호선 예술회관역과 직접 연결되는 역세권 단지다. 예술회관역에서 한 정거장 거리인 인천시청역은 인천1·2호선 환승역이며 GTX-B 노선 정차가 예정돼 있다. GTX-B 개통 이후에는 예술회관역과 인천시청역을 이용해 여의도, 서울역 등 서울 주요 지역으로의 접근성이 개선될 전망이다.

생활 인프라도 갖췄다. 단지 주변에는 롯데백화점 인천점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등이 있다. 단지 내에는 약 6337평 규모의 상업시설도 함께 들어설 예정이다. 단지 앞에는 약 35만㎡ 규모의 중앙공원이 있고 승학산, 인천애뜰 등 녹지공간도 가깝다.

단지에는 커튼월룩 특화 외관 설계가 적용된다. 남향 위주 배치와 전 가구 4베이 판상형 설계를 도입했으며 일부 세대를 제외하고 맞통풍 구조를 적용해 채광과 통풍, 개방감을 높였다. 내부에는 현관창고, 팬트리, 드레스룸, 파우더룸, 다용도실 등을 타입별로 계획해 수납공간과 공간 활용성을 강화했다.

커뮤니티 시설로는 피트니스, GX룸, 클럽하우스, 키즈라운지 등이 마련된다. 단지 내에는 헬스정원, 포켓정원, 어린이놀이터 등 조경공간도 조성할 계획이다. 보행자와 차량을 인식하고 빈 주차공간을 안내하는 '힐스테이트 주차장 통합 관리 시스템'을 비롯해 스마트홈 플랫폼, 통합 월패드, 일괄소등·엘리베이터 호출, 음성인식 주방TV 등도 도입된다.

힐스테이트 구월아트파크 견본주택은 인천 남동구 구월동 1547-1번지에 마련된다. 입주는 2030년 10월 예정이다.