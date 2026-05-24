[분양캘린더] 동작구 대단지 2곳 청약…5월 4주차 2667가구 일반분양

5월 마지막 주 서울 동작구 '아크로리버스카이', '써밋더힐' 등 전국 12개 단지에서 총 2667가구가 일반분양을 시작한다.

24일 부동산R114에 따르면 5월 마지막 주(5월 25~31일) 전국 12개 단지에서 총 7008가구가 분양에 나선다. 이 중 일반분양 물량은 2667가구다.

서울 동작구 대방동 '아크로리버스카이', 서울 동작구 흑석동 '써밋더힐', 경기 시흥시 대야동 '힐스테이트시흥더클래스', 인천 서구 경서동 '검암역자이르네' 등에서 청약을 진행한다. 모델하우스 개관은 6월 3일 지방선거를 앞두고 한 주 쉬어갈 전망이다.

DL이앤씨는 서울 동작구 대방동 23-61번지 일대 노량진8재정비촉진구역을 재개발한 '아크로리버스카이'를 분양한다. 단지는 지하 4층~지상 최고 29층, 10개동, 총 987가구 규모다. 이 중 전용면적 36~140㎡ 285가구가 일반분양된다.

단지가 들어서는 노량진재정비촉진지구는 총 8개 구역으로 지정된 대규모 정비사업지다. 향후 정주 여건 개선과 미래가치 상승에 대한 기대감이 높은 곳으로 꼽힌다. 지하철 1호선과 신림선 환승역인 대방역 역세권 단지이며 올림픽대로, 강변북로 등 서울 주요 간선도로 이용도 편리하다. 영화초, 숭의여중·고, 영등포중·고 등을 걸어서 통학할 수 있고 샛강생태공원과 용마산공원도 가깝다.

대우건설은 서울 동작구 흑석동 304번지 일원 흑석11재정비촉진구역을 재개발한 '써밋더힐'을 분양한다. 단지는 지하 6층~지상 최고 16층, 30개동, 총 1515가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 39~84㎡ 432가구가 일반분양 물량이다.

써밋더힐은 지하철 9호선 흑석역 역세권에 위치한다. 북쪽으로는 한강, 남쪽으로는 현충근린공원과 서달산이 자리한다. 차량 이용 시 여의도권역(YBD)은 15분대, 종로·광화문 등 도심권역(CBD)과 강남권역(GBD)은 20분대 이동이 가능하다. 흑석초·흑석고, 중앙대학교사범대학부속초·중학교 등 학교가 밀집해 있고 반포 생활권과 인접해 생활 인프라도 이용하기 쉽다.