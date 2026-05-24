[오늘 날씨] 낮 최고 28도 '초여름'…전라권 짙은 안개

지난 22일 서울 종로구 광화문광장 바닥 분수를 찾은 시민들이 더위를 식히고 있다. 24일은 낮 기온이 오르며 초여름 날씨를 보이겠다./사진=뉴시스

부처님 오신 날이자 일요일인 오늘(24일)은 낮 기온이 오르며 초여름 날씨를 보이겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 가끔 구름 많다가 오전부터 맑아지겠으나 제주도는 흐릴 전망이다. 오전 9시까지는 전라권에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 지역에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 주의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준이겠다. 일부 서쪽 지역은 오전과 밤에 대기 정체와 기류 수렴으로 국내 발생 미세먼지가 축적돼 농도가 상승하겠으나 오후에 원활한 연직(상·하층) 확산으로 농도가 감소하겠다.

아침 최저기온은 △서울 16도 △ 대전 15도 △대구 13도 △전주 16도 △광주 16도 △부산 15도 △춘천 13도 △강릉 13도 △제주 18도 △울릉도·독도 15도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 28도 △대전 28도 △대구 26도 △전주 27도 △광주 27도 △부산 23도 △춘천 27도 △강릉 24도 △제주 23도 △울릉도·독도 21도 등이다.

기상청 관계자는 "아침 최저기온은 11~16도, 낮 최고기온은 21~28도로 예상된다"며 "내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다.