국민성장펀드, 미래차에 15조 공급..민관합동 미래차 부품협의체 가동

정부가 올 한해 미래차 분야에 정책금융 8조3000억원, 부품산업 체질 전환에 9조7000억원의 정책금융을 지원한다. 국민성장펀드는 향후 5년간 15조원을 공급할 예정이다.

금융위원회와 산업통상부는 14일 민관합동 미래차 전환 간담회 겸 미래차 부품산업 협의체 출범식을 개최했다. 이번 간담회는 글로벌 미래차 전환이 가속화되는 상황에서 국내 자동차 산업의 미래차 생태계 전환을 위한 종합적인 지원 추진체계를 구축하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 민관 합동 미래차 부품산업 협의체가 공식 출범했다. 협의체는 미래자동차산업특별법에 따라 산업기술진흥원, 무역보험공사, 코트라, 중소벤처기업진흥공단 등 18개 기관으로 구성됐으며 사업재편, 금융, R&D(연구개발), 수출, 인력 등 전 분야에 걸쳐 부품업계의 애로사항을 발굴하고 미래차 생태계 전환을 중점 지원할 계획이다.

금융위는 자동차산업의 미래차 대응을 위해 국민성장펀드를 통해 향후 5년간 모빌리티 분야에 총 15조원 규모의 자금을 집중 공급한다. 특히 올해는 자동차 부품업계 체질 개선에 9조7000억원을, 미래차·자율주행차 산업 육성 등에 8조3000억원의 정책금융을 공급한다.

이날 한국자동차연구원이 발표한 2025년 자동차 부품산업 실태조사에 따르면 국내 자동차 부품산업은 사업체 2만1000개, 종사자 45만6000만명, 매출액 207조6000억원, 투자액 7조1000억원이었다. 이중 내연차 전용 부품업체가 4142개사인 반면, 미래차 전용 부품업체는 578개사에 불과했다.

사업전환·다각화를 추진 중이거나 계획 중인 업체는 전체 6.1%로 저조한 수준이나, 현재 사업 다각화 계획이 없는 업체 중에서도 23.2%는 사업전환·다각화가 필요하다고 응답했다. 부품기업들은 사업전환·다각화를 위한 애로사항으로 자금 조달, 기술 경쟁력 부족, 인력확보 등을 꼽았다.

권대영 금융위 부위원장은 "자동차 산업은 이제 자동차 부품에 AI·반도체·소프트웨어·데이터 등을 결합하는 융·복합 첨단산업이자 '국가 총력전'으로 진화하고 있다"며 "자동차업계의 과감한 체질개선과 경쟁력 강화를 위해 관계부처와 긴밀히 협력해 R&D, 인프라투자, 금융지원 등이 유기적으로 연결되도록 전폭 지원하겠다"고 밝혔다.