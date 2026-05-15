캠코, 행정·정책사례 선발대회서 우수상·장려상 동시 수상

지난 14일 국회의사당 의원회관에서 개최된 '2026년도 우수 행정 및 정책사례 선발대회' 시상식에서 한덕규 캠코 기업지원부문 총괄이사(왼쪽에서 세번째) 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /사진제공=캠코

한국자산관리공사(캠코)가 해운업 ESG(환경·사회·지배구조) 지원과 인공지능(AI) 기반 국유재산관리 혁신 성과를 인정받아 우수 행정·정책사례 선발대회에서 2개 상을 동시에 받았다.

캠코는 지난 14일 국회 의원회관에서 열린 '2026년도 우수 행정 및 정책사례 선발대회'에서 우수상과 장려상을 수상했다고 15일 밝혔다.

이 대회는 국민 삶의 질 향상과 국가 발전에 기여한 우수 행정·정책사례를 발굴해 시상하는 행사다. 한국공공정책평가협회가 주관해 2013년부터 매년 열고 있다.

올해 대회에는 총 167건의 행정·정책 사례가 접수됐다. 캠코는 '민간·공공 손잡고 해운사 ESG경영 역량을 높이다'로 우수상을, 'AI, 잠자는 국유지를 깨우다'로 장려상을 각각 받았다.

우수상을 받은 해운업 지원 사례는 국적선사의 ESG경영 역량을 높이기 위한 사업이다. 캠코는 2022년 해운업 특성에 맞는 ESG 진단지표를 마련하고 민간 전문기관과 협력해 매년 ESG 진단과 맞춤형 상담을 지원했다.

지난해는 ESG 진단 우수 선사에 진단비용과 인센티브를 지원하고 한국해양진흥공사의 금융지원 프로그램과 연계했다. 'ESG 진단-맞춤형 상담-금융지원'으로 이어지는 해운업 ESG 지원 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다.

장려상을 받은 국유재산관리 혁신 사례는 AI와 증강현실(AR)을 활용한 스마트 국유재산관리 시스템 구축 성과다. 캠코는 지난 4월 AI 변화 탐지와 AR 기반 모바일 실태조사 기능을 갖춘 시스템을 구축해 약 75만 필지의 기획재정부 소관 국유 일반재산 관리 효율성을 높였다.

정정훈 캠코 사장은 "이번 수상은 국민과 기업에 실질적인 도움이 되는 정책 추진 노력과 디지털 기반 혁신 성과를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀를 기울이고 국민이 체감할 수 있는 공공서비스 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.