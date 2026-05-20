하나금융, 생산적 금융 17.8조 속도전…IB 협업체계 점검

하나금융그룹은 지난 19일 여의도 하나증권 본사에서 그룹의 IB 역량을 결집하고, 생산적 금융 지원 체계를 고도화하기 위한 ‘제2회 Hana One-IB 마켓 포럼(HoF)’을 개최했다. 이날 포럼에 참석한 강성묵 하나금융그룹 부회장(앞줄 왼쪽에서 다섯번째)이 임직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. /사진제공=하나금융그룹

하나금융그룹이 그룹 차원의 투자은행(IB) 역량을 결집해 생산적 금융 지원 체계를 고도화한다. 올해 생산적 금융 공급 목표를 17조8000억원으로 확대한 가운데 산업별 시장 전망과 관계사 협업 사례를 공유하며 실행 속도를 높이겠다는 취지다.

하나금융은 지난 19일 서울 여의도 하나증권 본사에서 '제2회 Hana One-IB 마켓 포럼(HoF)'을 개최했다고 20일 밝혔다. 5개 그룹 관계사 임직원, IB 전문가 및 핵심 RM 113명이 한자리에 모여 협업 체계를 점검했다.

이번 포럼은 실물경제 혁신 산업에 자금을 공급하는 생산적 금융으로 전환을 가속화하기 위해 마련됐다. 하나금융은 첫 세션에서 산업연구원(KIET) 외부 전문가를 초빙해 '중동 지정학적 리스크 관련 산업 및 금융시장 변화'를 주제로 기조 강연을 진행했다.

이어 하나금융연구소와 하나증권 리서치센터가 공동으로 AI·인프라, K-바이오·헬스케어 등 생산적 금융 핵심 업종의 시장 환경과 유망 섹터를 분석해 공유했다. 마지막 세션에서 하나은행은 하나증권 간 'One-IB' 생산적 금융 지원 협업 성공 사례를 발표했다.

강성묵 하나금융 부회장은 "금융이 기업의 성장을 제대로 돕기 위해서는 해당 산업에 대한 깊이 있는 이해가 반드시 필요하다"며 "이번 포럼과 같은 정례적인 소통을 통해 내부 역량을 지속적으로 강화하고 생산적 금융 지원을 차질 없이 실행해 실물 경제 활성화의 마중물 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.

하나금융은 올해 생산적 금융 공급 규모를 당초 계획보다 1조6000억원 늘린 17조8000억원으로 확정했다. △국민성장펀드 2조5000억원 △모험자본 공급 확대와 민간 펀드 결성, 첨단산업 투자 등 그룹 자체 투자 2조5000억원 △대출 지원 12조8000억원 등을 배정했다.

하나금융은 2030년까지는 총 84조원 규모의 생산적 금융을 공급하는 '하나 모두 성장 프로젝트'를 추진하고 있다. 지난 2월 지주 내 '투자·생산적금융부문'과 '생산적금융지원팀'을 신설하고 핵심성과지표(KPI)를 개편했다.