우리은행, 삼성 SSAFY 교육생과 'AI 금융소비자보호' 경진대회 개최

5일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 'AI-금융소비자보호 아이디어 경진대회' 시상식에서 우리은행 오지영 금융소비자보호그룹장(앞줄 왼쪽 첫 번째)과 SSAFY 참가자 및 수상자들이 기념사진을 촬영했다. /사진제공=우리은행

우리은행이 청년 인재를 대상으로 AI 기술을 접목해 금융소비자보호 솔루션 발굴에 나선다.

지난 5일 성루 중구 본점 시너지홀에서 '삼성 청년 SW·AI 아카데미(SSAFY)' 교육생과 'AI-금융소비자보호 아이디어 경진대회' 본선을 진행했다고 7일 밝혔다.

이번 대회는 취약계층의 금융 접근성 제약을 해소하고 신종 금융사기를 선제적으로 차단하기 위한 교육생들의 참신한 시각을 모으는 데 집중했다.

예선에 참가한 116개 팀 중 7개 팀이 본선에 올랐다. 참가자들은 취약계층 권익보호, 불완전판매 예방, 민원 예방, 금융사기 예방 등 4개 분야의 AI 활용 방안을 제안했다.

대상은 AI 기반 치매금융 사전지정 보호 시스템을 제안한 'Woori Guard' 팀이 차지했다. 최우수상은 모바일 앱 가입자 대상 AI 금융 안전망을 제시한 '가라도스' 팀이, 우수상은 맞춤형 금융관리 서비스를 제안한 '해주리 팬클럽' 팀이 각각 수상했다.

윤석인 우리은행 소비자보호부 차장은"SSAFY 교육생들의 참신한 아이디어를 통해 AI 기술이 금융소비자 권익 보호에 실질적으로 기여할 수 있는 가능성을 확인했다"며 "발굴된 혁신적인 제안들이 실제 금융 현장에 적용돼 안전하고 편리한 금융 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.