디캠프, 일본서 JR동일본·K-스타트업 7개사 PoC 지원

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12일 일본 도쿄에서 열린 '스타트업 OI 도쿄 #스마트시티'에 참가한 에바가 발표를 하고 있다./사진=디캠프

디캠프가 일본 도쿄에서 동일본여객철도(JR동일본)와 협력해 국내 스타트업의 현지 실증(PoC)을 지원했다고 13일 밝혔다.

디캠프는 전날(12일) 일본 도쿄의 다나카와 게이트웨이시티에서 '스타트업 OI 도쿄 #스마트시티' 프로그램을 운영했다. 프로그램에는 △에바 △스튜디오랩 △세븐포인트원 △뉴라이즌 △휴젝트 △휴이노 △유니유니 등 7개 스타트업이 참여했다.

실증 무대가 되는 다카나와 게이트웨이시티는 JR동일본이 추진 중인 대규모 스마트시티다. 교통, 상업, 주거, 문화 기능이 결합된 차세대 도시형 혁신 거점으로, 스타트업이 최첨단 기술을 실제 도시 환경에서 검증할 수 있는 테스트베드 역할을 한다.

프로그램에 참여한 스타트업들은 지능형 분산 에너지 기술 전기차 충전 솔루션(에바), 에너지 하베스팅 기술(휴젝트), 공간안전 솔루션(유니유니) 등 스마트시티 기술을 토대로 JR동일본과 PoC 할 수 있는 방안을 논의했다.

AI 기반 커머스 콘텐츠 자동화(스튜디오랩), AI 기반 치매 진단 (세븐포인트원), AI 기반 디지털 헬스케어(휴이노), 차세대 융합 필터(뉴라이즌) 등 스마트시티 산업과 직접 연관되지 않은 기업들도 참여해 협업 방안을 논의했다.

한편, 이날 행사에서 디캠프와 JR동일본은 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약에 따라 디캠프는 성장 가능성이 높은 스타트업을 발굴하고 JR동일본과의 협업 기회를 강화할 예정이다.

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