"부품 기다릴 필요 없다"…軍 앞에 등장한 이동형 3D프린팅 공장

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링크솔루션(50,600원 ▲1,850 +3.79%)이 전장에서 즉시 부품을 생산할 수 있는 이동형 적층제조 시스템 'AM Fab'을 공개하며 국방 3D프린팅 시장 공략에 나섰다.

3D프린팅 기업 링크솔루션은 육군 제72보병사단에서 열린 '드론 시범운영부대 현장지도' 행사에서 이동형 적층제조 시스템 'AM Fab'을 공개하고, 3D프린팅 기반 드론 제조 기술과 전장 적용 실증 성과를 발표했다고 21일 밝혔다.

이날 행사에는 김선호 국방부 차관과 예비전력정책국장, 육군동원전력사령관, 72사단장 등 군 주요 관계자들이 참석해 시범운영부대 운영 현황을 점검했다. 링크솔루션은 현장에서 자체 개발한 드론 적층 출력물과 금속 적층제조 부품, 이동형 생산 시스템 'AM Fab'을 처음 공개하며 국방 적층제조 기술력을 선보였다.

이번에 공개한 'AM Fab'은 전장에서 필요한 부품을 현장에서 스캔·역설계해 즉시 생산할 수 있는 이동형 제조 시스템이다. 회사는 이를 통해 기존 군수 보급망 의존도를 낮추고, 부품 조달 및 작전 대응 속도를 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

회사는 현장 브리핑을 통해 3D프린팅 기반 드론 기체 설계·제조 공정도 소개했다. 특히 적층제조 설계(DfAM·Design for Additive Manufacturing)와 경량 프레임 기술을 적용해 드론 중량을 줄이고 배터리 효율과 비행시간을 향상했다고 설명했다.

링크솔루션은 드론 부품뿐 아니라 드론 요격용 저비용 미사일 구조체와 군 지상장비 부품, 경량 복합 구조물 등으로 적층제조 적용 범위를 확대하고 있다.

앞서 링크솔루션은 육군 제72보병사단과 '국방 적층제조 기술협력 및 군수 혁신'을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 회사 측은 이번 현장 시연을 통해 단순 기술 협력을 넘어 실제 하드웨어 인프라 실증과 제품 통합 단계까지 사업화를 확대했다고 설명했다. 해당 프로젝트는 국방부의 '50만 드론 전사 양성 계획'과 연계해 추진 중이다.

회사는 향후 군 장병 대상 3D프린팅 교육 프로그램과 단종 부품 역설계·국산화 작업도 확대할 계획이다. 이를 통해 전시 상황에서도 드론 전력을 자체적으로 유지·보급할 수 있는 군수 체계를 구축한다는 전략이다.

최근식 링크솔루션 대표는 "이번 실증은 실제 전장에서 즉시 운용 가능한 드론 솔루션과 전문 인력 양성을 동시에 구현했다는 점에서 의미가 크다"며 "국방 혁신 4.0 시대에 맞춰 적층제조 기반 국방 표준 체계를 선점해 나가겠다"고 말했다.

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