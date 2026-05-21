풍력설비 AI 진단·숏폼 광고 예측…씨피엑스시스템즈·큐투컷 팁스 선정

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씨피엑스시스템즈와 큐투컷이 중소벤처기업부 기술창업 지원 프로그램 '팁스(TIPS) 일반트랙'에 나란히 선정됐다고 제주창조경제혁신센터(제주센터)가 21일 밝혔다. ·

이 두 기업은 올해 제주센터의 첫 추천 기업으로 팁스에 선정되며 향후 2년간 각각 8억원 규모의 연구개발(R&D) 자금을 확보하게 됐다.

앞서 두 기업은 제주센터가 엠와이소셜컴퍼니(MYSC)와 공동 운용하는 '제주 초기스타트업 육성 펀드'를 통해 지난해 투자를 받았다.

2023년 8월 설립된 씨피엑스시스템즈는 레이저 초음파와 EVS(Event-based Vision Sensor) 융합 센싱 기술 기반의 AI (인공지능) 가상물리시스템(CPS)을 개발 중이다. 원격 로봇기기를 활용해 풍력발전기 구조물의 상태와 결함을 점검하고, 계측 데이터를 실시간 분석해 안전성과 고장 여부를 예측 진단하는 것이 핵심이다.

회사는 접근이 어려운 풍력발전기 내부 부품의 마모·결함·노후화를 사전에 감지해 가동 중단에 따른 손실과 유지보수 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대한다.

또 국내 에너지 발전 분야 최초로 'AI 융합소프트웨어 인공지능 신뢰성 인증'을 획득했다. 한국전력연구원 등과 함께 소형 풍력발전기 대상 기술 실증(PoC)을 완료하며 기술력을 검증받았다.

큐투컷은 제주센터 예비창업패키지를 통해 발굴된 스타트업이다. 광고 집행 전 AI 기반으로 성과를 예측하고 효율이 높은 숏폼 영상을 자동 선별·생성하는 광고 사전 기획 서비스를 개발하고 있다.

회사는 현재 틱톡과 유튜브, 인스타그램 등 SNS(소셜미디어) 플랫폼에서 메타데이터 75만건과 바이럴 영상 3500건을 수집했다. 이를 기반으로 광고 성과 예측 모델을 고도화하고 있다.

이병선 제주센터 대표는 "우수 기술창업 기업들이 산업 현장에 안착하고 지역 창업 생태계와 함께 성장할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.

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