"이력서 가장 잘 읽는 AI"...클라썸 텔타, 글로벌 HR AI 무대서 2관왕

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클라썸은 자사가 운영하는 HR(경영·인사관리)인 AI (인공지능) 솔루션 텔타가 글로벌 HR AI 경진대회 '탤런트클레프(TalentCLEF)'에서 핵심 과제 2개 부문 글로벌 1위를 차지했다고 18일 밝혔다. 회사는 이번 성과를 통해 실제 HR 현장에서 활용 가능한 AI 기술력을 글로벌 무대에서 입증했다고 설명했다.

탤런트클래프는 유럽 자연어처리(NLP) 및 정보검색 시스템 평가 학술 포럼 클래프(CLEF) 산하에서 진행되는 HR 특화 글로벌 AI 경진대회다. 실제 HR 환경에서 활용 가능한 AI 기술 성능을 평가하는 대회로 알려져 있다.

텔타는 이번 대회에서 직무-이력서 정밀 매칭과 직무 스킬 분류 과제에서 각각 1위를 기록했다. 직무-이력서 매칭 과제는 채용 공고와 지원자 이력서를 분석해 적합한 인재를 추천하는 방식으로 진행됐다. 영어·스페인어 기반 다국어 환경에서도 높은 성능을 기록했다.

직무 스킬 분류 과제는 특정 직무에 필요한 역량을 추출하고 이를 필수 역량과 우대 역량으로 구분하는 방식으로 진행됐다.

최근 HR 시장에서는 채용과 인재 평가 과정에서 AI를 활용해 직무와 인재 간 적합도를 보다 정교하게 분석하려는 움직임이 확대되고 있다. 클라썸은 텔타가 다수의 지원자 이력서 가운데 직무 적합도가 높은 인재를 빠르게 탐색하고 직무별 핵심 역량을 정교하게 분류할 수 있는 수준의 기술력을 검증받았다고 강조했다.

전소영 텔타 총괄은 "이번 성과는 실제 HR 현장에서 활용 가능한 AI 기술력을 글로벌 무대에서 검증받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 기업이 보다 빠르고 정교하게 인재를 탐색하고 역량을 평가할 수 있도록 HR AI 기술 고도화에 집중할 계획"이라고 말했다.

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