글로벌 'AI 100대 스타트업'에…프렌들리AI·보스반도체 선정

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글로벌 시장조사기관 CB인사이트가 선정한 '2026년 글로벌 AI(인공지능) 100대 스타트업'에 프렌들리AI와 보스반도체 등 국내 스타트업 2개사가 이름을 올렸다. 지난해 4개사보다는 감소했지만 매년 꾸준히 이름을 올리며 성과를 내고 있는 모습이다.

AI 100은 CB인사이트가 매년 전 세계에서 가장 유망한 AI 스타트업 100곳을 선발해 발표하는 명단이다. CB인사이트가 데이터를 보유한 4만개 이상의 기업을 대상으로 거래 활동, 산업 파트너십, 투자유치 현황, 팀 구성, 기술 성숙도 등을 종함 평가해 선발한다.

프렌들리AI는 '인프라·컴퓨팅' 부문 내 '모델 배포' 영역에 이름을 올렸다. 프렌들리AI는 LLM(거대언어모델)을 기업 환경에 맞춰 최적화해 LLM 성능을 유지하면서도 AI서비스를 개발·운영비를 최대 50%까지 절감시킬 수 있는 플랫폼을 개발하고 있다. 모델 배포 영역에서는 프렌들리AI 외 이름을 올린 기업이 없었다.

전병곤 프렌들리AI 대표는 "LLM 도입 경쟁을 거친 기업들이 추론 비용을 본격적으로 점검하기 시작한 시점"이라며 "프렌들리AI는 업계 최고 수준의 처리량과 효율성으로 고객이 AI서비스에만 집중할 수 있도록 인프라를 제공하고 있다"고 말했다.

프렌들리에이아이와 보스반도체 /자료=CB인사이트

보스반도체는 올해 신설된 '피지컬AI' 부문에서 '로봇·구동 하드웨어' 영역에 대표기업으로 선정됐다. 보스반도체는 자율주행차 등에 탑재되는 시스템반도체(SoC)를 설계하는 팹리스 스타트업이다. 기존 차량 시스템을 유지하면서도 AI 기능을 확장할 수 있는 접근 방식으로 주목을 받고 있다. 이 '로봇·구동 하드웨어' 영역에서는 보스반도체 외에도 블루워터오토노미, DYNA, 그래비스로보틱스 등 7개사가 이름을 올렸다.

채정석 보스반도체 부사장은 "실제 AI 인프라 및 자율 시스템 구현 역량을 보유한 극소수 기업군만 선정됐다는 점에서 의미가 크다"며 "자율주행 AI와 온디바이스AI 등 분야에서 글로벌 수준의 AI 컴퓨팅 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

두 기업은 올해 CB인사이트가 리포트에서 제시한 글로벌 AI산업의 트렌드 변화에 부합하는 곳들이다. CB인사이트는 AI가 개발 단계를 넘어 실제 산업환경에 확장되고 있는 분위기를 강조하며 AI 추론 인프라와 피지컬 AI 영역을 강조했다.

한편 올해 선정된 기업들의 국적을 분류해보면 미국에 본사를 둔 기업이 76개사로 가장 많았다. 이어 영국이 8개사로 뒤를 이었고, 한국과 함께 이스라엘, 프랑스, 싱가포르, 스위스, 브라질 등 6개국이 모두 2개사씩 선정됐다. 중국 기업들은 공개된 정보가 부족해 선정되지 못했다.

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