"SK하이닉스가 쓴다"…링글, 반도체업계 영어교육 플랫폼 입지↑

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일대일 화상영어 서비스 '링글'을 운영하는 링글잉글리시에듀케이션(이하 링글)이 반도체 첨단 소재 기업 '인테그리스(Entegris)'의 한국 법인에 B2B(기업간거래) 영어 교육 플랫폼으로 링글을 공급한다고 20일 밝혔다.

링글의 B2B 고객 포트폴리오는 산업과 기업 규모를 가리지 않고 폭넓게 분포돼 있다. 최근에는 반도체 업계의 수요가 증가하는 중이다. 해외 현지 공장 설립과 글로벌 파트너사와의 협업이 확대되면서 비즈니스 영어 소통 능력에 대한 중요성이 커지고 있다는 분석이다.

SK하이닉스(1,745,000원 0%) 북미법인의 경우 주재원 역량 강화를 위해 4년 전부터 링글을 활용해 왔다. 올해 1분기 링글을 수강하는 임직원 규모가 전년 동기 대비 2배 이상 증가하는 등 기존 고객사의 이용 규모도 확대되고 있다.

링글은 기업 교육 수요에 따라 핵심인재·임원 교육에는 영미권 명문대 출신 원어민 튜터와의 일대일 화상영어를, 전사 단위 교육이나 학습 빈도가 중요한 초급자에게는 'AI 튜터'와 'AI 전화영어'를 제공한다.

아울러 사내 교육 성과 측정이나 채용 단계의 영어 실력 검증을 위한 '링글 AI 스피킹 테스트'도 도입 사례가 늘고 있다.

이승훈 링글 공동대표는 "영미권 명문대 출신 튜터와 일대일 실무 맞춤형 영어를 훈련할 수 있다는 점이 높은 평가를 받고 있다"며 "반도체 업계 종사자들의 실무에 즉각적인 도움이 될 수 있는 고도화된 맞춤형 콘텐츠와 서비스를 제공할 것"이라고 했다.

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