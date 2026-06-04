[알림] 제15회 청년기업가대회 최종 결선 진출 10개팀 확정

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최대 11억5000만원의 투자와 2000만원의 상금이 걸린 '제15회 청년기업가대회'의 본선 심사 결과 총 10개 업체가 최종 결선에 진출했다.

본선 진출팀(가나다 순)은 △레디큐어 △레이븐머티리얼즈 △마인드리치 △바이오바이츠 △샵팬픽 △유로인사이트 △일리오 △크로스허브 △트윈위즈 △플랜트너 등이다.

결선에 오른 팀은 오는 8일부터 19일까지 약 2주 동안 심사위원이 직접 멘토로 참여하는 제2차 1대1 온라인 멘토링을 최대 2회까지 무료로 받는다.

최종 수상팀이 결정되는 결선은 오는 25일 서울시 강남구 슈피겐홀에서 대면 PT 형식으로 진행된다.

대회 대상팀은 한국기업가정신재단으로부터 최대 5000만원, 최우수상팀은 최대 3000만원, 우수상팀은 최대 2000만원의 투자를 받는다. 대회 수상 결과와 상관없이 패스파인더H와 AC패스파인더는 개별 심사를 통해 각각 최대 10억원과 1억원의 투자에 나선다. 대상팀이 이 두 기관에서도 투자를 받으면, 총투자금이 최대 11억5000만원이 된다.

투자 이외에 상금도 주어진다. 대상팀은 한국기업가정신재단으로부터 400만원의 상금이 수여되고, 최우수상팀은 300만원, 우수상팀은 200만원, 장려상팀은 100만원의 상금이 각각 주어진다. 공동 주최기관은 총 600만원(업체별 100만원)의 특별상금을 수여한다. 한국기업가정신재단 상금과 공동 주최기관의 특별상금은 중복 수상이 가능하다.

이외에도 공동 주최기관을 통해 △미디어 홍보 지원 △시너지 업체 연결 △투자전략 멘토링 △후속투자 연계 등 초기 스타트업 성장에 필요한 다양한 지원이 제공된다.

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