엔벤트릭, 뇌경색 치료용 스텐트 리트리버 '울트리바' 식약처 허가

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혈관계 의료기기 스타트업 엔벤트릭이 급성 뇌경색 치료용 스텐트 리트리버 '울트리바(ULTRIVA)'에 대한 식품의약품안전처의 품목허가를 획득했다고 4일 밝혔다.

스텐트 리트리버는 뇌혈관을 막고 있는 혈전을 직접 포획·제거하는 의료기기로, 급성 뇌경색 치료에 사용되는 핵심 장비다. 현재 국내 시장은 글로벌 의료기기 기업들의 제품이 주도하고 있다.

울트리바는 엔벤트릭이 자체 개발한 원천기술 '아크원(Arch-1)'을 적용한 것이 특징이다. 초소형 튜브를 정밀 가공하는 방식으로 복잡한 혈관 구조에서도 유연성과 지지력을 동시에 확보했다는 설명이다.

또 스텐트 구조물(Strut)에 방사선 투과 마커를 일체형으로 구현해 시술 중 엑스레이 영상에서 기기의 위치와 전개 상태를 보다 명확하게 확인할 수 있도록 설계했다.

이번 허가로 엔벤트릭은 지난 1월 허가받은 원위부 접근 카테터(DAC) '에보글라이드(EVOGLIDE)'에 이어 혈전 제거 시술에 필요한 주요 디바이스 제품군을 확보하게 됐다.

에보글라이드와 울트리바는 상호 호환성을 고려해 개발됐으며, 회사는 이를 바탕으로 외산 제품 중심의 시장에서 국산 대체재로 자리매김한다는 계획이다.

엔벤트릭은 연내 뇌경색 치료 관련 디바이스 포트폴리오를 완성하고 심혈관 및 심장 전기생리학(EP) 분야로 제품군을 확대할 방침이다.

민지영·민성우 엔벤트릭 공동대표는 "DAC 허가에 이어 울트리바까지 허가를 획득하면서 뇌경색 치료 디바이스 포트폴리오 구축이 가시화되고 있다"며 "연내 관련 라인업을 완성해 국산화를 선도하고 글로벌 혈관계 솔루션 기업으로 성장하겠다"고 말했다.

한편 엔벤트릭은 독자 기술 플랫폼을 기반으로 혈관계 의료기기 개발에 주력하는 기업이다. 현재 뇌경색 치료 관련 제품 포트폴리오를 구축하고 있으며 심혈관 및 심장 전기생리학 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

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