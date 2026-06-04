글로벌 메이커 품는 와디즈…중국·아시아 시장 공략 강화

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신혜성 와디즈 대표가 지난달 28일 마카오에서 열린 'BEYOND EXPO 2026' 세션에 참석해 아시아 크라우드펀딩 생태계 협력 방안에 대해 발표하고 있다./사진제공=와디즈

와디즈가 아시아 시장을 중심으로 글로벌 브랜드 발굴과 중국 현지 사업 확대에 속도를 내고 있다.

와디즈는 지난달 27일부터 30일까지 마카오에서 열린 '비욘드 엑스포(BEYOND EXPO) 2026'에 참가해 글로벌 브랜드의 한국 및 아시아 시장 진출 전략을 소개하고 중국 현지 메이커들과 협력 방안을 논의했다고 4일 밝혔다.

올해로 6회째를 맞은 비욘드 엑스포는 약 3만명의 참관객과 1200여개 기업, 400여명의 연사가 참여하는 아시아 최대 규모 기술 혁신 박람회다. 올해는 'AI: Digital to Physical'를 주제로 피지컬 AI(인공지능), 하드웨어, 소비재 분야 기업과 투자자들이 한자리에 모였다.

신혜성 와디즈 대표는 지난달 28일 열린 'BGlobal Summit' 세션에 지난해에 이어 2년 연속 한국 플랫폼 대표 연사로 참가했다. 신 대표는 일본 크라우드펀딩 플랫폼 마쿠아케의 료타로 나카야마 CEO(최고경영자), 대만 크라우드펀딩 플랫폼 젝젝(Zeczec)의 벤 리 하드웨어 사업 총괄 등과 함께 아시아 크라우드펀딩 생태계 협력 확대와 국가 간 시장 진출 전략에 대해 논의했다.

와디즈는 전시 기간 단독 부스를 운영하며 중국 현지 메이커들과 접점을 넓혔다. 올해 와디즈 중국 총괄로 합류한 마틴 모즈밍이 현장에서 기업들을 만나 한국 시장 진출과 크라우드펀딩을 활용한 초기 고객 확보 방안 등을 소개했다.

현장에서는 한국 시장 진출을 희망하는 중국 혁신 브랜드와 하드웨어 기업들의 상담이 이어졌으며, 와디즈는 AI 번역 기능과 글로벌 결제 시스템, 국가별 배송 설정 기능 등 글로벌 서비스를 선보였다.

신 대표는 "아시아는 점차 하나의 시장처럼 연결되고 있다"며 "와디즈는 아시아 브랜드와 서포터를 연결하는 크라우드펀딩 허브 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 와디즈는 지난해 5월 글로벌 서비스 출시 이후 117개국에서 글로벌 서포터를 확보했으며, 40여개국에서 실제 결제가 이뤄지고 있다. 지난해 일본 도쿄에 이어 올해 4월 중국 선전에 사무소를 개소하는 등 아시아 시장 공략도 확대하고 있다.

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