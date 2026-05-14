잘 달리다 '삐끗'… 캐스퍼EV 전량 리콜

현대자동차 전기차 '캐스퍼 일렉트릭(EV)'이 제작결함으로 전량 리콜에 들어갔다. 냉난방장치 부품결함으로 화재발생 가능성이 확인되면서다.

캐스퍼 일렉트릭(EV). /사진 제공=현대차

13일 자동차업계에 따르면 현대차는 전날인 지난 12일부터 캐스퍼EV 일부 차량을 대상으로 3웨이 밸브 관련 리콜을 시작했다. 대상은 2024년 6월21일부터 2026년 4월24일까지 생산된 캐스퍼EV 1만8961대로 국내에서 판매된 전량이 리콜대상이다.

이번 리콜은 3웨이 밸브 설계 미흡으로 발생했다. 3웨이 밸브는 냉난방기능 작동시 냉각수 흐름을 전환하는 부품이다. 현대차는 고객통지문을 통해 "3웨이 밸브 설계 미흡으로 내부 샤프트가 파손될 가능성이 있고 이로 인해 연기와 화재 발생 가능성이 있다"고 안내했다.

리콜대상 차량 소유자는 현대차 직영 하이테크센터와 전국 지정 서비스협력사에서 무상으로 조치를 받을 수 있다. 작업시간은 대당 약 1시간40분에서 2시간으로 3웨이 밸브 개선품 교환방식으로 진행된다. 시행 초기 입고량이 많아 조치가 지연될 수 있으니 반드시 예약 후 입고해야 한다.

국내에서 판매된 캐스퍼EV 차량이 모두 리콜대상에 오르면서 판매확대에 제동이 걸릴 수 있다. 특히 이번 리콜은 '중대리콜'(화재위험)로 분류된다. 단순 품질개선이나 편의장치 오류가 아니라 안전상 위해 가능성이 있다는 의미다. 전기차는 화재 발생시 배터리 열폭주 등으로 이어질 경우 진압이 쉽지 않다는 인식이 강하다는 점을 고려하면 구매심리에 영향을 줄 수 있다.

캐스퍼EV는 지난해 국내에서만 8519대 팔리며 아이오닉5(1만4211대)에 이어 브랜드 내 승용전기차 판매 2위를 기록한 모델이다. 낮은 가격과 도심형 상품성을 앞세워 보급형 전기차시장에서 수요가 많다. 수출물량 조정 등으로 올해 국내판매량이 줄긴 했지만 여전히 대기기간만 19~20개월이 걸릴 만큼 인기다.

특히 이번 리콜사태는 국내뿐만 아니라 수출된 캐스퍼EV에도 영향을 줄 것으로 보인다. 글로벌 자동차 안전기준이 유사하기 때문에 캐스퍼EV 주요 수출국인 유럽 등에서도 리콜 조치가 시행될 가능성이 높다. 국내보다 유럽 등 해외에서 인기를 끌고 있다는 점을 고려하면 파장이 적지 않을 전망이다. 그간 캐스퍼EV 누적수출량은 6만3000대가 넘는다.